이란이 자국의 핵심 원유 수출시설이 있는 하르그섬에 대한 미국의 공습 후 반격을 경고하고 나섰다.

로이터 통신은 이란군이 14일(현지시간) 자국 매체를 통해 자국 석유 및 에너지 인프라가 공격받을 경우 중동에서 미국과 협력하는 석유 기업들의 에너지 인프라를 공격하겠다고 경고했다고 보도했다.

하르그섬 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이란군의 이러한 경고는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 주요 원유 허브인 하르그섬에서 군사 목표물들을 파괴했다고 밝힌 직후에 나왔다.

이란과 가까운 걸프 산유국들의 석유시설은 미국 정부나 기업과 오랫동안 전략적 협력관계를 유지하고 있다.

앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "내 지시에 따라 미군 중부사령부가 중동 역사상 가장 강력한 폭격 중 하나를 단행했다"며 하르그 섬에 있는 이란의 군사자산을 골라 모조리 파괴했다고 했다.

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하르그섬은 이란 전체 원유 수출 물량의 약 90%를 처리하는 핵심 수출 터미널로, 이란의 전쟁 자금줄 역할을 하고 있는 전략 요충지다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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