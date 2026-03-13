루시 최상엽. 모스트콘텐츠 제공 AD 원본보기 아이콘

밴드 루시 보컬 최상엽과 네이버웹툰 '하루만 네가 되고 싶어'가 손잡았다.

최상엽이 부른 '하루만 네가 되고 싶어' OST '투 페이스드(Two Faced)'가 14일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다고 모스트콘텐츠가 13일 밝혔다.

'하루만 네가 되고 싶어'는 궁중 서스펜스 장르의 웹툰이다. 2019년 네이버웹툰 최강자전에서 주목받은 이 작품은 글로벌 누적 조회수 11억회를 넘기며 인기를 끌고 있다.

주제곡 '투 페이스드'는 작품 분위기를 반영한 강렬한 비트가 특징이다. 웹툰 작가 삼이 직접 작사에 참여해 줄거리에 어울리는 노랫말을 썼다.

AD

밴드 루시는 '개화', '아지랑이' 등의 곡으로 서정적인 감성을 보여 왔다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>