고강도 체중 감량 성공한 베트남 인플루언서

베트남의 한 남성이 100일 동안 20㎏ 넘는 체중을 감량한 뒤 완전히 달라진 모습으로 나타나 현지 누리꾼들에게 화제가 되고 있다.

지난 5일(현지시간) 베트남 매체 '제트 뉴스'는 호찌민에 거주하는 틱톡 인플루언서 타이 키엔 꾸옥(26)의 다이어트 과정을 공개했다. 꾸옥은 베트남의 유명 인플루언서로, 주로 음식 리뷰 콘텐츠를 제작한다. 그러나 불규칙한 식습관과 잦은 야식으로 체중이 한때 80㎏까지 증가했고, 체지방률은 30%를 넘어서 건강에 이상 신호가 나타났다.

베트남 유명 인플루언서의 체중 감량 이전과 이후의 모습. 제트 뉴스 캡처 AD 원본보기 아이콘

병원 검사 이후 의료진으로부터 위 건강 문제, 지방간, 고지혈증 위험이 있다는 진단 결과를 받은 뒤 꾸옥은 100일간 체중 감량에 집중하기로 결심했다.

꾸옥의 다이어트는 강도 높은 운동과 식단 관리였다. 그는 매일 4시간을 운동에 쏟아부었다. 아침에는 유산소 운동, 오후에는 웨이트 트레이닝을 진행했다.

식단은 닭가슴살, 생선, 계란, 채소 위주로 구성됐고 쌀, 빵 등 탄수화물과 설탕이 든 음식은 엄격히 제한했다. 꾸옥은 "원래 저는 충동적으로 아무거나 먹던 사람이었는데, 매 끼니의 구성을 생각하고 정해진 시간에만 식사하려니 쉽지 않았다"고 털어놨다.

100일 이후 그의 체중은 다이어트 시작 당시보다 20㎏ 줄어든 57㎏을 기록했다. 체지방률도 절반 수준으로 감소했다. 더욱 놀라운 건 용모가 완전히 달라졌다는 것이다. 그가 자기 얼굴을 공개한 뒤 SNS에선 "완전히 다른 사람 같다", "같은 인물이 아닌 것 같다" 등 반응이 쏟아졌다.

AD

꾸옥은 현지 매체와의 인터뷰에서 "예전에는 밤늦게까지 먹고 촬영하는 생활을 반복했는데, 체중 감량 이후로는 몸과 마음가짐 모두 달라졌다"며 "등산과 야외 활동을 즐기기 시작했고, 건강도 좋아졌다"고 전했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>