김천상무프로축구단(대표이사 이재하)이 지난 12일 김천시청에서 ㈜에스비일렉트릭의 후원금 전달식을 진행했다. 행사에는 에스비일렉트릭 김대견 대표이사, 삼백태양광 김학조 대표이사와 김천상무 이재하 대표이사가 참석했다.

김천상무프로축구단과 (주)에스비일렉트릭의 후원금 전달식/김이환 기자

에스비일렉트릭은 2014년 2월 설립한 태양광 발전소 건설 및 기자재 공급 전문 기업이다. 태양광 발전소 인허가, 설계, 시공 및 건축, 발전사업 등을 주요 사업으로 한다. '고객의 신뢰를 행동으로 실천하는 기업'이라는 모토아래 설립 이후 매년 눈부신 성장을 이룩했고, 특히, 2025년에는 베트남 호치민에 태양광발전소 솔라닥터패치를 설치하며, 글로벌 기업으로 발돋움하였다.

에스비일렉트릭은 김천시 어모면 소재에 공장을 두었으며, '지역 스포츠 발전'을 위해 2023년부터 김천상무와 맺은 인연을 올해도 이어간다.

에스비일렉트릭 김대견 대표이사는 "김천과 시민의 자랑인 김천상무를 응원하는 마음으로 후원을 이어가기로 했다. 2년 연속 K리그1 3위라는 좋은 성적을 달성한 만큼 올해도 좋은 모습을 보여주기를 응원한다."라고 말했다.

김천상무 이재하 대표이사는 "에스비일렉트릭의 소중한 후원에 감사하다. 후원에 힘입어 올해도 좋은 모습으로 축구로 하나 되는 행복과 기쁨을 드릴 수 있게 최선을 다하겠다."라고 전했다.

한편, 김천상무의 다음 홈경기 일정은 3월 17일 김천종합운동장에서 열리는 광주FC와의 K리그1 4R 경기다.

