SF9, 25일 스페셜 앨범 '어바웃 러브' 발매
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
SF9. FNC엔터테인먼트 제공
AD
그룹 에스에프나인(SF9)이 오는 25일 스페셜 앨범을 발매한다고 FNC엔터테인먼트가 13일 밝혔다.
소속사는 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 SF9 스페셜 앨범 '어바웃 러브(About Love)' 프롤로그 영상을 공개했다. 영상 속 멤버들은 사랑이 시작되는 순간을 눈빛으로 표현하며 새 앨범에 담길 이야기를 예고했다.
올해 데뷔 10주년을 맞이한 SF9은 약 1년 만에 이번 앨범으로 복귀한다. 지난 10년의 세월을 되짚어 보고, 그동안 함께해 온 이들에 대한 다채로운 사랑의 감정을 담았다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스저커버그의 3700억짜리 "자니?"… 남자는 제시 몸...
AD
'어바웃 러브'는 각종 음원사이트를 통해 공개된다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>