그룹 에스에프나인(SF9)이 오는 25일 스페셜 앨범을 발매한다고 FNC엔터테인먼트가 13일 밝혔다.

소속사는 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 SF9 스페셜 앨범 '어바웃 러브(About Love)' 프롤로그 영상을 공개했다. 영상 속 멤버들은 사랑이 시작되는 순간을 눈빛으로 표현하며 새 앨범에 담길 이야기를 예고했다.

올해 데뷔 10주년을 맞이한 SF9은 약 1년 만에 이번 앨범으로 복귀한다. 지난 10년의 세월을 되짚어 보고, 그동안 함께해 온 이들에 대한 다채로운 사랑의 감정을 담았다.

'어바웃 러브'는 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

