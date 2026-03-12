전국 혁신도시 최대 규모…나주 빛가람 복합문화체육센터 문열어

문화·체육·교육 등 결합

전 세대 융복합 공간 조성



혁신도시 정주 여건 개선

지역 공동체 거점 기대

나주혁신도시 정주여건 개선과 시민 삶의 질 향상을 위해 조성된 빛가람 복합문화체육센터가 정식으로 문을 열었다. 문화와 체육, 교육이 어우러진 복합 거점 운영에 본격적으로 나섰다.

나주시는 12일 빛가람 복합문화체육센터에서 개관식을 개최하고 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔다.

이날 행사에는 윤병태 나주시장과 이재남 나주시의회 의장을 비롯해 도의원과 시의원, 국토교통부와 전라남도, 광주광역시 관계자, 이전 공공기관과 유관기관, 사회단체, 시민 등 200여 명이 참석해 센터 개관을 함께 축하했다.

개관식은 나주시립합창단 축하공연을 시작으로 기념사와 축사, 시설 관람 순으로 진행했으며 참석자들은 주요 시설을 둘러보며 지역의 새로운 문화, 체육, 교육 거점 탄생을 기념했다.

빛가람 복합문화체육센터는 총사업비 680억 원을 투입해 조성된 시설로 국비 190억 원과 전라남도 50억 원, 광주광역시 50억 원, 시비 390억 원이 투입됐다.

전국 혁신도시 복합혁신센터 가운데 최대 규모를 자랑한다.

센터는 지하 1층 지상 5층 규모로 건축면적 4,475㎡, 연면적 2만 1,091㎡로 조성됐으며 수영장과 다목적체육관, 다목적실(전시실)과 세미나실, 청년창업공간, 평생학습관, 청소년문화센터, 청춘놀이터 등 문화와 체육, 교육 기능이 결합한 복합 공간을 갖추고 있다.

전시실에서는 개관을 기념해 '나현' 작가의 설치미술 특별전이 오는 4월 26일까지 진행된다.

수영장과 다목적체육관은 내달 30일까지 시범 무료 운영을 실시, 시설 운영 전반을 점검하고 시민 의견을 수렴해 정식 운영에 반영할 계획이다.

평생학습관과 청소년문화센터, 청춘놀이터 등 시설도 준비를 마치는 대로 순차적으로 운영에 들어갈 예정이다.

나주시는 빛가람 복합문화체육센터를 통해 혁신도시 정주 여건을 한층 개선하고 시민들이 일상에서 문화와 체육, 교육을 함께 즐길 수 있는 복합공간으로 운영해 지역 공동체 소통과 활력을 이끄는 핵심 거점으로 육성할 방침이다.

AD

나주시 관계자는 "시민들의 건강한 여가생활과 지역 공동체 활성화를 위해 다양한 프로그램 운영과 안정적인 시설 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr



