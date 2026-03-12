삼척시, ‘가곡 허브정원 웰니스센터’ 추진

67억 투입…2027년 완공 목표

온천욕 하고 허브 향 맡으며 치유

강원 남부의 작은 마을인 삼척 가곡에 자연 속에서 몸과 마음을 치유할 수 있는 새로운 웰니스 관광지가 들어선다.

가곡허브정원 조감도. 삼척시 제공

삼척시는 가곡면 일원에 '가곡 허브정원 웰니스센터 조성사업'을 추진하여 유황온천과 허브정원을 결합한 체류형 힐링 관광 거점을 조성할 계획이라고 12일 밝혔다.

이 사업의 핵심은 도시의 번잡함에서 벗어나 자연 속에서 휴식과 치유를 경험할 수 있는 공간을 만드는 것이다. 전국적으로 유명한 가곡 유황온천을 기반으로 가곡 지역의 청정 자연환경을 활용하여 허브정원과 치유 프로그램을 결합한 새로운 관광 콘텐츠를 만들겠다는 구상이다.

사업 대상지는 가곡면 오저리 일원으로 국비 25억원을 포함한 총사업비 67억여원을 투자하여 2027년까지 3만6000㎡ 규모의 허브정원을 조성하고 웰니스센터 1동을 신축할 계획이다.

삼척시는 2024년 7월 국토교통부 지역개발사업 공모에 선정된 이후 기본계획 수립과 건축 설계공모 등을 진행해 왔으며 토목·조경과 건축 실시설계 용역사가 선정되어 올해 연말 착공을 목표로 본격적으로 사업을 추진한다.

한편, 삼척시는 총사업비 170억원을 투입하여 2023년 개장한 가곡 유황온천 조성을 통해 지역 관광 거점 마련과 경제 활성화에 기여해 왔고, 2026년부터는 신규 수탁자와 협력하여 지역 노인 우대 목욕 사업, 아토피 피부질환 아동 치유 프로그램, 삼척 쏠비치 연계 사업 등을 추진하여 온천 방문객 증대 및 지역 활성화에 힘쓸 계획이다.

삼척시 관계자는 유황온천과 허브의 만남을 컨셉으로 단순 관광지를 넘어선 웰니스 관광 중심지로 가곡 지역을 육성한다는 방침을 밝히면서 최근 건강과 힐링을 중시하는 관광 수요가 증가하는 만큼 본 사업의 경쟁력이 충분할 것으로 예상하며 생활인구 유입과 지역경제 활성화가 이루어지도록 사업 추진에 최선을 다할 것이라고 말했다.

또한, 이번 사업으로 조성되는 허브정원과 웰니스센터는 가곡면 주민들의 주도로 설립된 주민 단체가 운영하여 지역개발사업의 취지를 살리고 주민역량 향상과 지역 화합을 이루어낼 수 있기를 기대한다고 밝혔다.

한편, 유황온천과 허브정원 사업은 주민 주도의 지역개발사업으로 추진·운영하고 있으며, 유황온천은 가곡면 전체 주민의 50%(214세대/420세대) 이상이 참여한 가곡면협동조합에서 수탁 운영하고 있다.

삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



