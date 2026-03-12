6개 팀 선발...팀당 최대 1000만원까지 지원

사진=금산군 제공

사진=금산군 제공

금산교육사랑장학재단이 금산지역 고교 출신 대학생들에게 글로벌 문화 탐방 기회를 제공하는 3기 대학생 그룹 '해외문화탐방' 학생을 모집한다.


이 사업은 금산군의 글로벌 인재 육성 프로그램의 일환으로 2024년부터 추진되고 있으며 지난해까지 총 10개 팀이 선발돼 해외 탐방을 진행했다.

지원 대상은 관내 고교를 졸업한 국내 소재 대학교의 학생으로 지원자의 보호자가 공고일 기준 1년 이상 금산군에 계속 거주하고 있어야 한다.


신청은 3~5명으로 팀을 구성하고 탐방 주제와 원하는 국가가 포함된 탐방 계획을 수립해 오는 23일부터 27일까지 재단 사무실에 방문 또는 등기우편으로 할 수 있다.

재단은 서류 심사와 면접을 거쳐 6개 팀을 선발하고 팀당 탐방 비용의 80% 범위에서 최대 1000만 원까지 지원할 예정이다.

재단 관계자는 "지역 학생들의 글로벌 마인드 향상을 위해 해외문화탐방을 지원한다"며 "지역 출신 대학생들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.


충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
