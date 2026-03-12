김천고용복지플러스센터와 업무협약 체결

정신건강상담 및 교육 등 제공

경북 김천시정신건강복지센터와 김천고용복지플러스센터는 지난 11일 구직자의 정신건강 증진과 자살 예방을 위한 협력체계 구축을 위해 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 실직 등 경제적 불안정으로 심리적 어려움을 겪는 취약계층의 정신건강을 보호하고 심리적 안정을 지원하기 위해 마련됐다.

김천시정신건강복지센터와 김천고용복지플러스센터가 구직자의 정신건강 증진과 자살 예방을 위한 협력체계 구축을 위해 업무협약 체결 후 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

협약의 주요 내용은 ▲자살 고위험군 발굴 시 정신건강복지센터 연계 ▲양 기관 인력의 관련 분야 역량 강화를 위한 교육 지원 및 정보 공유 ▲구직자 정신건강 증진 프로그램 운영 및 서비스 홍보 등이다.

이번 협약에 따라 김천시정신건강복지센터는 고용복지플러스센터 프로그램 참여자를 대상으로 정기적인 이동 상담과 교육을 실시해 정신건강 위험군을 조기에 발굴하고 연계 체계를 강화할 계획이다. 또한 사업에 대한 이해도와 서비스의 질 향상을 위해 직원 교육도 함께 추진할 예정이다.

황훈정 센터장은 "경제적 문제가 자살과 밀접한 관련이 있는 만큼, 고위험군에 대한 선제적이고 적극적인 개입을 지속하고, 다양한 정신건강 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

한편 김천시정신건강복지센터는 우울, 스트레스, 자살 등 정신건강 문제의 예방과 조기 발견을 위해 상담 및 치료 연계 등 다양한 정신건강 증진 사업을 추진하고 있으며, 관내 유관기관과의 협력체계를 지속해서 강화하고 있다.

