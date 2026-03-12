상주시, '안전보건지킴이' 활동 시작

현장의 위험요인 선제적 파악·개선

경북 상주시(시장 강영석)는 12일 안전한 일터 조성과 중대 재해 예방을 위해 '상주시 안전보건 지킴이' 4명을 위촉하고, 상주시 발주공사 사업장에 대한 본격적인 안전 점검 활동을 시작했다고 밝혔다.

상주시는 산업안전/건설안전 분야 자격과 현장 경력을 갖춘 민간전문가 4인을 지난 2월 공개 모집으로 선발했다.

위촉된' 안전보건 지킴이'는 상주시 발주공사 산업현장을 방문해 중대 재해 발생 가능성이 높은 5대 중대 재해(추락·부딪힘·끼임 화재 폭발·질식), 12대 안전 수칙(추락 예방조치·보호구 착용 등)을 중심으로 근로자의 자율적인 안전 활동을 유도하고 미흡한 부분에 대해서는 개선하도록 안내하는 역할을 한다.

유헌종 안전재난실장은 "안전보건 지킴이 운영을 통해 현장의 위험요인을 선제적으로 파악·개선하여 중대 재해 없는 안전한 상주 건설에 최선을 다하겠다"고 했다.

