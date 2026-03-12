AI·로봇·반도체·이차전지 전환 비전 제시

'전남 동부권 산업대전환 혁신 포럼' 개최

대한민국 대표 산업도시 광양시가 철강 중심 산업 구조를 넘어 인공지능(AI), 로봇, 반도체, 이차전지 등 미래 첨단산업 중심의 산업 구조로 전환하기 위한 비전을 제시했다.

광양시는 지난 11일 시청 시민홀에서 광양시 4차산업혁명위원회, 광양시 미래전략TF팀, 학계와 산업계 전문가, 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 '전남 동부권 산업 대전환 혁신 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

광양시는 지난 11일 시청 시민홀에서 광양시 4차산업혁명위원회, 광양시 미래전략TF팀, 학계와 산업계 전문가와 시민이 참석한 가운데 '전남 동부권 산업 대전환 혁신 포럼'을 개최했다. 광양시 제공 AD 원본보기 아이콘

'통합의 중심, 광양의 미래'를 부제로 열린 이번 포럼은 오는 7월 출범되는 '전남광주통합특별시' 시대를 앞두고 철강 중심 산업 구조에 미래 첨단산업 육성 방향과 지역 산업 발전 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

광양시는 철강·석유화학 산업과 항만 물류 인프라가 집적된 전남 동부권이 통합특별시 산업 경제의 핵심 역할을 할 것으로 보고, 향후 하위 법령 제정과 정책 수립 과정에서 전남 동부권의 산업 특성이 충분히 반영되도록 적극 대응할 방침이다.

포럼은 광양시와 한국생성AI파운데이션(KGAF) 간 인공지능 산업 협력을 위한 업무협약(MOU) 체결로 시작됐다. 협약에 따라 광양시는 행정 지원과 산업 기반 조성을 추진하며, KGAF는 전문 인력과 네트워크를 활용해 지역 기업의 AI 기술 도입과 산업 생태계 조성을 지원할 계획이다.

이날 포럼에서는 미래 산업 전환을 주제로 한 전문가 발제도 이어졌다.

카이스트 송세경 교수는 제조 현장에 AI와 로봇 기술을 결합하는 '피지컬 AI(Physical AI)' 전략을 소개하며, 대규모 제조 설비가 밀집한 광양 산업 현장이 AI 기반 자동화 기술을 적용하기에 적합한 환경이라고 설명했다. 또한 작업형 로봇과 AI 기술을 활용하면 산업 현장의 안전사고를 줄이고 생산 공정의 효율도 높일 수 있다고 강조했다.

가천대학교 전희석 화합물반도체센터장은 전남 동부권의 산업 기반과 입지 여건을 바탕으로 반도체 산업 육성 가능성과 지역 특화 발전 전략을 제시했다. 정부가 반도체 산업의 지방 투자를 확대하고 신규 반도체 클러스터를 비수도권 중심으로 구축하겠다는 방향을 제시한 가운데, 광주?부산?구미를 잇는 남부권 혁신벨트 구상 속에서 전남 동부권이 중요한 역할을 할 수 있다고 강조했다.

특히 광양은 전력, 소재, 수요, 물류 측면에서 강점을 갖고 있으며, 철강·석유화학·기계 등 기존 제조업 기반과의 연계 가능성도 높다고 분석했다. 반도체 공정에 필수적인 화학물질과 특수가스 분야에서도 광양의 산업 인프라가 경쟁력이 될 수 있다는 점이 강조됐다.

광양시는 반도체 산업 유치를 위해 미래첨단소재 국가산단 확장 부지를 기반으로 이차전지와 반도체를 함께 담아낼 수 있는 비전을 밝히고, 막대한 전력 수요에 대응하기 위해 서남해안 재생에너지를 신속하게 공급할 수 있는 '에너지 고속도로' 필요성과 반도체 인력 양성을 위해 대학 내 관련 학과와 연구 기반을 확대해야 한다는 방향도 함께 제시했다.

순천대학교 정기영 교수는 이차전지 산업의 지속 가능한 발전을 위해 생산부터 재활용까지 연결되는 전주기 순환망 체계 구축의 필요성을 강조했다.

특히, 폐배터리에서 리튬과 니켈 등 핵심 광물을 다시 추출하는 재활용 기술이 미래 산업 경쟁력 확보에 중요한 역할을 할 것이라고 설명했다.

이어 광양만권 이차전지 특화단지 조성방안으로 광양 소형 방사광 가속기(GSA) 구축과 AI·로봇기술을 활용한 자율운전 실험실 도입을 제안했다.

전남테크노파크 이정관 본부장은 광양·순천·여수를 중심으로 한 초광역 산업 협력 모델을 제시하며, 인공지능(AI) 산업으로의 전환을 위해서는 전력과 반도체, 데이터센터 등 핵심 인프라 구축이 필수적이라고 강조했다.

또한, 전남ㆍ광주 통합을 통해 확보될 것으로 기대되는 약 20조 원 규모의 정부 재정 지원을 바탕으로 지역 산업 혁신 기반을 마련해야 한다고 밝혔다. 이어 인구 감소와 청년 유출 문제에 대응하기 위해 수소환원제철 전환과 데이터센터 등 디지털 기반 시설 확충, 미래 산업 중심의 신산업 벨트 조성이 필요하다고 덧붙였다.

광양시는 이번 포럼을 통해 철강·석유화학 등 전남 동부권 주력 제조업의 경쟁력을 높이기 위한 AI 기반 산업 전환 방향과 이차전지·반도체·로봇 등 미래 산업 육성 전략을 제시했다고 밝혔다.

광양시 관계자는 "지금의 산업 대전환은 에너지·AI·디지털 대전환이 함께 이뤄지는 거대한 흐름"이라며 "광양시는 이러한 변화에 선제적으로 대응하기 위해 산업 대전환 추진 TF를 구성하고, 시민과 함께 실행 전략을 구체화해 나가겠다"고 말했다.

AD

이어 "AI·로봇, 반도체, 이차전지, 수소 등 첨단산업은 앞으로 광양의 미래를 이끌 중요한 축이 될 것"이라며 "기존 산업 기반 위에 새로운 산업 생태계를 더해 광양이 전남 동부권 산업 대전환의 중심도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>