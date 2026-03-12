유럽연합(EU)이 이란 당국자와 단체 19곳에 대한 신규 제재를 11일(현지시간) 발표했다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 성명을 내고 이들이 지난 1월 대규모 반정부 시위를 유혈 탄압해 "심각한 인권 위반을 저질렀다"며 이란에 계속해서 책임을 묻기로 했다고 밝혔다.

이번 제재 대상에는 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 뒤를 이어 이란 최고지도자로 선출된 그의 차남 세예드 모즈타바 하메네이는 포함되지 않았다고 AFP가 외교 소식통을 인용해 전했다.

칼라스 대표는 "EU는 이란 전쟁이 지속되는 가운데서도 역내 이익을 보호하고 이란 내부의 탄압에 책임이 있는 사람들을 추적할 것"이라며 "이란의 미래가 억압 위에 세워질 수 없다는 메시지도 주려는 것"이라고 밝혔다.

제재 대상에 오른 개인이나 단체는 EU 여행이 금지되고 역내 자산이 동결된다.

EU는 지난 1월 이란 혁명수비대(IRGC)가 이란 반정부 시위대를 무자비하게 탄압하는 데 앞장섰다며 테러단체로 지정한 바 있다.

