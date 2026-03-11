악시오스와 또 전화 인터뷰

"공격 대상 남아있지 않아…곧 끝날 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 연설하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 이란과의 전쟁과 관련해 "내가 끝내고 싶을 때 언제든 끝날 것"이라고 밝혔다.

이날 트럼프 대통령은 악시오스와 전화인터뷰에서 "더 이상 공격할 대상이 사실상 남아있지 않다"며 "곧 끝날 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 "전쟁은 아주 잘 진행되고 있다. 우리는 일정표보다 훨씬 앞서 있다. 원래 (길면) 6주로 계획했던 것을 기준으로 보더라도 생각했던 것보다 더 큰 피해를 줬다"고 강조했다.

AD

트럼프 대통령은 "그들(이란)은 중동의 나머지 지역까지 노리고 있었다. 그들은 47년간 초래한 죽음과 파괴의 대가를 치르고 있다. 이것(전쟁)은 그에 대한 보복이다. 그들은 그렇게 쉽게 넘어가지 못할 것"이라고 말했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>