화성시, '미국-이란 전쟁 비상경제안보대책 회의' 긴급 개최

민생경제 위기 선제적 대응 목적…대응 TF 구성 예정

국제유가 급등 대비 '24시간 물가 모니터링 체계' 가동 검토

최근 미국-이란 무력 충돌로 국제정세 불안이 고조되며 민생경제에 미칠 파급 우려가 커지는 가운데 화성특례시(시장 정명근)가 이에 선제적으로 대응하기 위해 행정역량을 총동원한 긴급 경제 대응 체계를 전격 가동한다.

정명근 화성특례시장이 11일 병점구청에서 '화성특례시 비상경제안보대책 회의' 를 주재하고 있다. 화성특례시 제공

정명근 화성특례시장은 11일 병점구청 상황실에서 '화성특례시 비상경제안보대책 회의'를 긴급 주재하고 국제 유가 상승과 글로벌 공급망 불안이 지역경제와 시민 생활에 미칠 영향을 점검하며 대응 방안을 논의했다.

이날 회의에는 경제정책, 기업지원, 물가관리 등 관련 부서가 참여해 국제 정세 변화에 따른 ▲화성지역 물가 동향 ▲산업단지 기업 피해 가능성 ▲물류 및 원자재 수급 상황 등을 종합적으로 점검했다.

특히, 화성특례시는 관내 주요 주유소 유가 동향과 주요 생필품 가격, 산업단지 물류 상황 등을 상시 점검하는 민생경제 모니터링 체계를 강화하고 화성지역화폐 인센티브 확대와 지방세 납부 유예 등 시민 체감형 민생 안정 대책을 추진할 방침이다.

또한, 화성 지역 기업들이 물류비 상승이나 원자재 수급 차질로 어려움을 겪지 않도록 기업 현장의 애로사항을 신속히 파악하고 필요한 지원 대책도 함께 추진한다.

아울러 시는 향후 국제정세 악화 등 전쟁이 장기화될 경우 현재 TF 체계를 시장 직속 '화성특례시 비상경제 안보 대책본부'로 격상해 운영하는 방안도 검토하고 있다. 이를 통해 민생경제와 기업 활동 전반을 총괄 관리하는 비상 대응 체계를 구축하고 보다 강력한 경제 방어선을 마련할 계획이다.

화성특례시는 11일 긴급회의에 이어 12일 오전 시청 상황실에서 '중동 지역 분쟁으로 인한 고유가 상황 대비 민생 안정대책 점검회의'를 개최한다. 회의에는 기획조정실, 기업투자실, 교통국, 기후에너지환경국 등 관련 부서가 참석해 중동 지역 분쟁에 따른 국제 유가 상승이 지역경제와 민생에 미칠 영향을 종합 점검하고 대응 TF 구성을 논의한다. 시는 이번 회의를 시작으로 국제 유가 동향과 지역경제 영향을 매일 점검하는 상시 대응 체계를 운영할 계획이다.

정명근 화성특례시장은 "최근 중동발 국제정세 불안으로 유류비와 장바구니 물가 부담이 커지면서 시민들께서 적지 않은 어려움을 겪고 계신다"며 "행정이 머뭇거리는 1분 1초가 시민들에게는 고통으로 다가올 수 있는 만큼 화성특례시는 '즉시, 무한책임'의 원칙 아래 지방정부가 할 수 있는 모든 대응을 선제적으로 추진하겠다"고 말했다.

정명근 시장은 "이재명 정부가 강조하는 민생 중심 국정 철학에 발맞춰 시민의 일상을 지키는 것이 지방정부의 가장 중요한 역할"이라며 "지방세 납부 유예와 긴급 경영안정 자금 지원 등 시가 활용할 수 있는 모든 가용 자원을 즉시 투입하고 단 하루도 지체하지 않는 속도감 있는 행정으로 어떤 위기 속에서도 시민과 기업을 지켜내겠다"고 강조했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



