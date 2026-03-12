이마트24, 성수에 디저트 특화매장 연다…'디저트랩 서울숲점' 오픈

젠지 여성 겨냥한 체험형 매장…베이커리·와인 페어링까지

디저트 브랜드 집결…지역 상권 잇는 '로컬 플랫폼' 역할

신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 342,000 전일대비 11,500 등락률 +3.48% 거래량 70,028 전일가 330,500 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 신세계百, '하우스오브신세계 헤리티지' iF 디자인 어워드 2관왕 [특징주]‘방한 관광객 증가’ 신세계 6%↑ 신세계免, 명동점 BTS 굿즈·외국인 쇼핑 혜택 강화 전 종목 시세 보기 그룹이 운영하는 편의점 이마트24가 서울 성동구 서울숲 인근 아뜰리에길에 디저트 특화 매장 '디저트랩 서울숲점'을 오는 13일 선보인다.

서울숲 아틀리에길은 서울숲역 5번 출구를 기준으로 서울숲길과 서울숲 4길, 2길로 이어지는 상권으로 성수동 일대의 트렌디한 카페와 맛집을 찾는 10~30대 젠지(Gen Z) 여성들이 자주 찾는 거리로 알려져있다. 이마트24는 젠지 여성 소비자를 겨냥해 '디저트랩 서울숲점'을 통해 디저트 상품 경쟁력을 알리고 브랜드 이미지를 강화하기 위한 전략 거점 매장으로 택했다.

매장은 약 94.4㎡(약 29평) 규모로, 단순한 상품 판매 공간을 넘어 디저트를 즐기고 사진을 찍으며 공간 자체를 경험할 수 있는 '체험형 편의점' 콘셉트로 기획됐다. 성수동 아뜰리에길의 상징인 붉은 벽돌에서 착안해 '브릭 아뜰리에'를 인테리어 콘셉트로 적용했으며, 갓 구운 베이커리를 연상시키는 따뜻한 베이킹 무드를 매장 전반에 담았다.

매장은 크게 네 가지 공간으로 구성된다. 이마트24 자체 디저트 상품을 모은 ▲디저트존, 유명 브랜드 제품을 선보이는 ▲스페셜 디저트존, 논알코올 와인을 제안하는 ▲와인 페어링존, 그리고 서울숲 감성을 담은 ▲테라스형 포토존이다.

▲디저트존에서는 두바이 시리즈 10여 종을 비롯해 '서울대빵 5종, 빵 유튜버 '뽀니'와 협업한 제품, 이마트24 자체 베이커리 브랜드인 BOTD 상품 등 이마트24가 기획한 디저트와 베이커리 라인업을 한자리에서 만나볼 수 있다. 다양한 제품을 통해 편의점 디저트의 품질 경쟁력을 직접 체험할 수 있도록 했다는 설명이다.

▲스페셜 디저트존에서는 수플레 치즈케이크 브랜드 '치플레'의 스페셜 세트를 단독 판매한다. 치플레 제품과 쇼콜레를 묶은 2입 세트로, 해당 매장에서만 구매할 수 있다. 이 공간은 향후 인기 디저트 브랜드를 중심으로 상품을 주기적으로 교체해 최신 디저트 트렌드를 소개하는 쇼룸 역할도 맡게 된다.

이외에도 '아우어베이커리(3월18일부터 구입가능)', '베키아에누보', '밀크앤허니', '박준서 명장', '카멜커피' 등 다양한 베이커리와 디저트 브랜드 상품을 한 공간에 모아 고객 선택 폭을 넓혔다.

디저트와 함께 즐길 수 있는 논알코올 와인을 선별한 ▲와인 페어링존도 마련했다. 스파클링, 화이트, 로제 등 조각 케이크와 베이커리에 어울리는 제품을 중심으로 구성했으며, 모두 알코올 0.1% 미만 제품이다. 이를 통해 디저트를 하나의 미식 콘텐츠로 확장하고 편의점 와인 경험을 강화한다는 구상이다.

매장 외부에는 서울숲 분위기를 반영한 ▲테라스존도 조성했다. '서울숲 피크닉'을 콘셉트로 차양막과 포토존을 설치해 고객이 카페처럼 머물며 공간을 즐길 수 있도록 했다. 이는 디저트가 단순히 먹는 상품을 넘어 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠로 소비되는 트렌드를 반영한 장치다.

이마트24는 디저트랩 서울숲점을 지역 상권과 연계한 '로컬 플랫폼'으로도 운영할 계획이다. 아뜰리에길의 공방과 카페, 맛집 등을 소개하는 지역 지도를 매장 사이니지에 노출하고, 공방 운영자 등 지역 활동가에게 택배 서비스 할인 혜택을 제공한다. 또한 지역 작가와 공방 브랜드를 소개하는 전시·판매 코너도 마련할 예정이다.

앞서 이마트24는 지난해 11월 성수동에 플래그십 스토어 '트렌드랩 성수점'을 선보이며 새로운 매장 전략을 실험해 왔다. 트렌드랩이 브랜드 정체성과 소비 트렌드를 시험하는 상징적 공간이라면, 디저트랩은 특정 상품군에 집중한 카테고리 특화 매장이라는 점에서 차별화된다.

이마트24는 이번 매장을 시작으로 올해 콘셉트형 특화 매장 3곳을 추가로 선보일 계획이다.

AD

이마트24 관계자는 "디저트랩 서울숲점은 이마트24가 기획한 디저트 경쟁력을 한 자리에서 경험할 수 있도록 만든 특화 매장"이라며 "앞으로도 새로운 콘셉트의 매장을 통해 차별화된 편의점 경험을 제공하고 변화하는 소비 트렌드에 맞춘 매장 전략을 확대해 나가겠다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>