통일부 평화경제특구 구상과 기본계획 중심

철원군 준비방향 모색

강원도 철원군은 오는 12일 오후 1시 30분, 북한대학원대학교 정산홀에서 '평화경제특구법 시행, 철원군 무엇을 준비해야 되나?'를 주제로 세미나를 개최한다.

이번 세미나는 통일부의 평화경제특별구역 기본구상과 제1차 기본계획에 따른 평화경제특구 지정 일정에 발맞춰, 철원군이 선제적으로 준비해야 할 정책 방향과 실행 과제를 모색하기 위해 마련했다.

이번 세미나는 철원군이 주최하고 강원일보사가 주관하며, 남북교류협력전문가, 민간단체, 철원군민, 관계 공무원 등 약 130여명이 참석할 예정이다.

행사에서는 최근 제정된「평화경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률」을 토대로, DMZ 정중앙에 위치한 접경지역으로서 철원군의 입지와 잠재력을 재조명하고, 향후 평화경제특구 지정에 대비한 전략적 대응방안을 심도있게 논의할 계획이다.

세미나는 개회식과 특별강연, 주제발표, 종합토론 순으로 진행된다. 먼저, 특별강연에서는 "한반도 정세와 평화경제특구" 를 주제로 대내외 여건 변화와 평화경제특구 추진의 정책적 의미를 짚는다. 이어 주제발표에서는 ▲평화경제특구 추진과 철원군의 역할과 과제 ▲평화경제특구법과 철원군의 경제활성화 방안 ▲평화경제특구법과 연계한 철원군의 남북농업협력방안 등이 발표될 예정이다. 이후 종합토론에서는 관련 분야 전문가들이 참여해 철원군의 현실 여건에 맞는 특구 준비방향과 정책적 과제를 다각도로 논의한다.

이현종 철원군수는 "이번 세미나에서 제시되는 제언을 소중히 담아 우리지역에 맞는 '철원형 평화경제특구' 추진전략을 모색하고, 나아가 군민 여러분께서 체감할 수 있는 지역활력으로 이어지도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

