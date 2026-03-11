안성시-안성병원-사회복지사협회

'사회복지종사자 건강검진비 지원' 3자 협약 체결

사회복지종사자 건강검진비 지원…13일까지 접수

경기 안성시가 지난 10일 사회복지시설 종사자의 건강 증진과 처우 개선을 위해 경기도의료원 안성병원, 안성시사회복지사협회와 '2026년 사회복지종사자 건강검진비 지원사업' 추진을 위한 3자 업무협약을 체결했다.

안성시가 지난 10일 경기도의료원 안성병원, 안성시사회복지사협회와 '2026년 사회복지종사자 건강검진비 지원사업' 추진을 위한 3자 업무협약을 체결하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 안성시장, 정경태 경기도의료원 안성병원장 직무대행, 임선희 안성시사회복지사협회장이 참석해 사업의 성공적인 추진을 위한 상호 협력을 다짐했다.

건강검진비 지원사업은 안성시와 안성시사회복지사협회가 종사자들의 복지 향상을 위해 2024년부터 이어오고 있는 사업이다. 특히 이번 협약은 지역 공공의료기관을 활용해 지역 내 선순환 구조를 만들고자 협회가 안성병원과 사전 조율을 거쳐 안성시에 제안하며 성사됐다.

지난해 지원을 받은 한 종사자는 "바쁜 업무로 미뤘던 검진을 이번 기회에 받게 됐고, 그 과정에서 암을 조기에 발견해 치료를 시작할 수 있었다"며 "종사자들에게 꼭 필요한 사업"이라고 감사 인사를 전했다.

안성시사회복지사협회는 "지역 공공의료기관과 협력해 선순환 구조를 만드는 계기가 되어 뜻깊다"고 밝혔으며, 경기도의료원 안성병원은 "복지 현장에서 헌신하는 분들의 건강을 지키기 위해 적극 협력하겠다"고 화답했다.

안성시 관계자는 "이번 협약은 지자체와 공공의료, 복지단체가 함께하는 지역 복지 협력의 모범 사례가 될 것"이라며, "앞으로도 종사자들이 건강하게 일할 수 있는 환경을 조성해 복지 서비스의 질을 높이겠다"고 말했다.

AD

한편, 올해 건강검진비 지원 신청은 오는 13일까지 문서24 또는 전자우편을 통해 접수하면 된다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>