세계 여성들 가운데 한국 여성의 해외여행 빈도가 가장 높은 것으로 나타났다. 여행을 떠나는 횟수뿐 아니라 가족 여행 계획에서도 여성의 영향력이 크게 작용하는 것으로 조사됐다.

설 명절 연휴를 앞둔 11일 인천국제공항 제2여객터미널 출국장에서 승객들이 탑승 수속을 위해 줄을 서고 있다.

트립닷컴그룹은 지난 8일 '세계 여성의 날'을 기념해 전 세계 여성 3500명을 대상으로 실시한 여행 관련 설문조사 결과를 11일 발표했다.

조사 결과 지난해 해외여행을 한 차례 이상 다녀온 여성 가운데서는 한국 여성의 여행 빈도가 조사 대상 국가 중 가장 높은 것으로 나타났다. 그다음으로는 중국과 대만 여성 순이었다. 다만 트립닷컴그룹은 국가별 평균 여행 횟수 등 세부적인 수치는 공개하지 않았다.

지난해 한국 여성 이용자의 항공권 예약 건수는 전년 대비 37% 늘었고, 여행 관련 검색량 역시 같은 기간 65% 증가한 것으로 집계됐다. 한국 여성 여행객이 가장 선호한 해외 도시는 일본의 오사카와 후쿠오카였다.

여행지를 선택할 때 여성 여행객이 가장 중요하게 고려하는 요소는 '안전'으로 나타났다.

혼자 여행을 떠나는 여성 관광객의 특징도 확인됐다. 한국에서는 25~34세 연령대 비중이 가장 높아 젊은 층이 개인 여행을 적극적으로 즐기는 경향이 두드러졌다. 반면 이탈리아와 프랑스 등에서는 나홀로 여성 여행객 가운데 약 20%가 50세 이상으로 나타나 국가별 연령 분포에서 차이를 보였다.

또 가족 단위 여행에서도 여성의 영향력이 큰 것으로 나타났다. 여성 여행객이 가족 여행 계획을 주도하는 경우가 많았으며, 항공기 가족 좌석 보장이나 가족 패키지 상품, 연결 객실 등 가족 친화적인 여행 조건이 갖춰질 경우 추가 비용을 지불할 의향도 높은 것으로 조사됐다.

