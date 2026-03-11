국회 재경위 현안질의…석유 최고가격제 입장 밝혀

"1800원대 이하면 해제 가능"

"정유사 공급 가격으로 조절"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 정부가 도입하려는 석유 최고가격제와 관련해 2주 단위로 시장 상황을 살펴 가며 운영하겠다고 말했다.

구 부총리는 이날 국회 재정경제기획위원회 전체 회의에서 "전쟁 상황 이전의 유가와 지금 올랐을 때 적정한 정도를 고려해 최고가격을 설정하면 보조금 자체는 높아지지 않을 것"이라며 이같이 밝혔다.

아울러 그는 "유가가 지속해 올라가는 경우 다시 최고 가격제를 조정할 것"이라고 했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. 2026.3.11 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

구 부총리는 "정부가 적정한 선에서 최고가격제를 하고 필요하다면 유류세 인하, 피해를 보는 취약계층에 한정해 필요하다면 추경도 하는 종합적인 대책을 마련하고 있다"고 말했다.

'유가가 어느 수준이면 가격상한제를 철회할 수 있느냐'는 질의에는 "우리가 설정한 가격보다 안정화돼 내려오는 경우"라고 답했다.

그러면서 "전쟁이 나기 전 유류 가격, 국제 석유 시장에서 평균적으로 오르는 가격 등 평균적인 가격 수준일 것"이라고 덧붙였다.

유상범 국민의힘 의원이 '정확한 수준'을 재차 묻자 "1800원 대가 되지 않을까 한다"고 답했다.

AD

전국 주유소마다 가격이 다 달라 기준을 어떻게 삼을 것이냐는 질의에는 "정유사 공급가격으로 조정하려고 한다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>