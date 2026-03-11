헥토이노베이션, 역대 최대 매출·영업이익…“신성장 동력 적극 투자”

IT 기반 정보 서비스 기업 헥토이노베이션 헥토이노베이션 close 증권정보 214180 KOSDAQ 현재가 21,050 전일대비 350 등락률 -1.64% 거래량 287,250 전일가 21,400 2026.03.11 15:30 기준 관련기사 헥토이노베이션, 월렛 중심으로 스테이블코인 결제 생태계 '실행 단계' 진입 헥토이노베이션, 디지털자산 지갑으로 스테이블코인 생태계 연결한다 월렛원, '헥토월렛원'으로 사명 변경…대표이사 신규 선임 전 종목 시세 보기 이 역대 최대 실적을 기록했다.

헥토이노베이션은 11일 공시를 통해 지난해 연결 기준 매출액 3758억원, 영업이익 502억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 각각 17.6%, 2.7% 증가한 수치로 매출과 영업이익 모두 전년에 이어 역대 최대 실적을 경신했다.

헥토이노베이션은 IT 서비스, 핀테크, 헬스케어 등 전 사업 부문에서 각각 최고 매출액을 기록했으며, 특히 헬스케어 부문이 전년 대비 40.4% 성장하며 호실적을 견인했다. 매출 성장 대비 완만한 영업이익 증가율은 미래의 매출 견인을 위한 전략적인 신사업 투자 영향으로, 향후 신규 글로벌 사업 추진을 위한 투자 및 인프라 구축이 완료되면 수익성은 개선될 전망이다.

지난해 헥토이노베이션은 역대 최대 매출을 기반으로 스테이블코인 관련 신성장 동력 확보를 통해 중장기 성장 기반을 강화했다. 지난해 9월에는 블록체인 지갑 인프라 기업 '헥토월렛원'을 인수하며 스테이블코인 시장 진출을 공식화하고 디지털자산 생태계의 관문인 '지갑(월렛)' 기술력을 내재화했다.

현재 헥토이노베이션은 USDC 발행사 '서클'의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 '아크' 퍼블릭 테스트넷에 국내 유일의 지갑 분야 파트너사로 참여 중이다. 스테이블코인 금융과 기업 결제에 특화된 서클의 차세대 블록체인 아크 참여를 통해 헥토이노베이션은 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 시장에서 인정받았다.

헥토이노베이션은 올해 스테이블코인 중심의 디지털 월렛 생태계를 조성하며 글로벌 시장 진출에 속도를 낸다. 단순한 보관 기능을 넘어 결제와 송금, 플랫폼 서비스가 월렛 안에서 이어지는 생태계 구축이 핵심이다. 특히 월렛·결제·플랫폼 간 고객 데이터를 연계하여 글로벌 사용자들에게 차별화된 편의성을 제공하고, 강력한 고객 락인 효과를 창출해 글로벌 시장 영향력을 빠르게 키워나갈 계획이다. 헥토이노베이션은 향후 월렛 서비스를 통한 구체적인 비즈니스 모델과 수익 창출 계획을 순차적으로 공개할 방침이다.

한편, 헥토이노베이션은 주당 500원의 현금 배당을 실시한다. 2024년에는 배당성향 25% 이상, 자사주 정기 소각 등의 내용을 담은 '3개년 주주환원 계획'을 발표했고, 매년 일관된 주주환원 정책을 실천 중이다. 이러한 지속적인 주주환원 정책과 기업가치 제고 노력에 따라 배당주 상장지수펀드(ETF)를 비롯 다양한 ETF에 편입되는 등 재무건전성과 성장성을 인정받고 있다.

이현철 헥토이노베이션 대표이사는 "올해 헥토이노베이션은 회사가 보유한 보안·인증 기술력과 서비스 노하우를 바탕으로 글로벌 스테이블코인 시장의 인프라 선점에 나서겠다"며 "디지털자산 생태계의 핵심 관문인 '지갑' 인프라를 안전하고 편리하게 제공함과 동시에 헥토월렛원, 헥토파이낸셜 등 그룹사와의 사업 시너지를 극대화해 기업가치를 높이겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



