과기정통부-협력기업 MOU 체결

배경훈 부총리 "'AI 아폴로 시대' 추진"

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

인공지능(AI)을 활용해 국가 과제를 해결하는 'K-문샷' 프로젝트가 본격 가동된다. 정부는 AI를 활용해 오는 2030년까지 연구생산성을 2배로 높이고, 2035년까지 첨단바이오·소재·미래에너지·피지컬AI 등 8대 분야 12대 국가 과제를 해결한다는 계획이다.

과학기술정보통신부는 11일 서울 더플라자 호텔에서 국내 AI·인프라 기업과 첨단바이오·소재·미래에너지 분야 기업과 함께 'K-문샷 추진전략 협력기업 업무협약식'을 체결했다고 밝혔다.

K-문샷 추진전략은 AI와 과학기술을 융합해 국가 핵심 과제를 해결하고 과학기술 혁신을 가속화하는 범국가 프로젝트다. 이번 협약식은 K-문샷을 구체적으로 이행하기 위한 첫 실행 조치로, 현재까지 K-문샷에 161개 기업이 협력 의사를 밝혔다

이날 협약식에는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관을 비롯해 AI·인프라와 K-문샷 8대 미션 관련 기업 대표 등 50여 명이 참석했다. K-문샷은 협력의사를 밝힌 161개 기업 중 AI 모델·컴퓨팅·데이터 등 88개 AI·인프라 기업을 중심으로 'K-문샷 기업 파트너십'을 구축할 계획이다. 미션 분야 기업은 추후 구성될 'K-문샷 추진단' 미션별 분과를 중심으로 협력하게 된다.

기업 파트너십은 ▲AI 모델 ▲컴퓨팅·네트워크 ▲데이터 등 3개 분과로 운영되며 AI 자원 제공과 기술 협력, 공동 연구개발·실증, AI 기반 과학기술 생태계 조성 등을 추진한다. 또 협력기업을 대상으로 연구데이터·그래픽처리장치(GPU) 등 인프라와 후속 사업화 지원 등 다양한 인센티브를 제공할 방침이다.

이날 행사에서는 협력기업과 관련 정부출연연구기관(KIST, ETRI, KISTI) 등이 K-문샷의 추진을 위한 협력 방안을 논의했다. 참석자들은 미국·중국 등 주요국과 글로벌 빅테크가 AI 기반 과학기술 혁신 경쟁에서 속도전을 벌이고 있는 상황에서 우리나라도 산·학·연·관이 보유한 역량과 자원을 결집해 AI 기반 연구혁신의 속도를 높여야 한다는 데 의견을 같이했다.

AD

배 부총리는 "AI가 단순한 기술 발전을 넘어 과학기술 연구 방식 자체를 근본적으로 재설계하고 있는 지금이 국가 역량을 결집할 골든타임"이라고 강조했다. 이어 "대한민국이 더 이상 기술을 따라가는 나라가 아니라 미래 기술을 선도하는 국가로 도약할 수 있도록, 미지의 우주를 향해 나아갔던 달 착륙선을 준비하는 사명감으로 'AI 아폴로 시대'를 향한 K-문샷을 추진해 나가겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>