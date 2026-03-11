일본서 외국인 노린 '부츠카리' 논란 재점화

도쿄 시부야 어린이 밀침 사건도 주목

일본 나고야를 여행하던 한국인 가족이 현지에서 이른바 '어깨빵'으로 불리는 고의 충돌 피해를 봤다며 영상을 공개해 논란이 확산하고 있다. 앞서 도쿄에서도 외국인 어린이가 교차로에서 밀쳐져 넘어지는 영상이 퍼지면서 일본 내 '부츠카리(고의 충돌)' 문제에 다시 관심이 쏠리고 있다.

일본에서 보행자에게 일부러 몸을 부딪치는 이른바 '부츠카리(ぶつかり)' 행위가 도마 위에 올랐다. 일본에서는 이러한 행동을 반복하는 사람들을 '충돌족(ぶつかり族)'이라고 부른다.

10일 한 인스타그램 이용자는 일본 여행 중 겪은 일을 담은 영상을 공개하며 불쾌했던 경험을 전했다. 이용자가 올린 영상을 보면, 2024년 일본 나고야의 한 편의점에서 짐을 여러 개 들고 있던 여성이 통로를 지나가며 관광객인 촬영 중인 여성을 1차로 밀친 후, 한국인 어린이를 밀치고 지나가는 장면이 담겼다. 영상을 올린 이용자는 "나고야 여행 때 나도 당했고 우리 아이도 당했던 어깨빵, 짐빵"이라며 "속상해서 기억에 담고 있었는데 최근 도쿄에서 일어난 일을 보고 다시 화가 났다"고 밝혔다.

인스타그램

이어 그는 "일정을 마치고 편의점에서 영상을 찍고 있는데 여성이 먼저 나를 치고 지나갔다"며 "내가 '스미마셍(죄송합니다)'이라고 했는데 이를 본 딸이 다가왔고, 그때 또 밀치기를 당했다"고 설명했다. 그는 "내가 당한 건 참을 수 있었지만, 딸이 당한 건 참을 수 없어 해당 여성을 쫓아가 항의했다"고 전했다. 끝으로 그는 "저 사람은 반성하지 않겠지만 일본 사람들이 이 영상을 많이 보길 바란다"며, "두 번 다시 이런 일이 없었으면 한다"고 덧붙였다.

어깨나 몸 부딪친 뒤 그대로 떠나는 '부츠카리'

이 같은 사례가 주목받는 가운데 최근 도쿄에서도 비슷한 사건이 발생해 논란이 일었다. 지난달 25일 일본을 여행 중이던 대만 관광객이 SNS에 공개한 영상에는 시부야 횡단보도에서 사진을 찍던 어린이가 마스크를 쓴 여성에게 밀쳐져 넘어지는 장면이 담겼다. 해당 영상은 온라인에서 빠르게 확산하며 논쟁을 불러왔다.

SNS 갈무리

이 사건 이후 일본에서 보행자에게 일부러 몸을 부딪치는 이른바 '부츠카리(ぶつかり)' 행위가 도마 위에 올랐다. 일본에서는 이러한 행동을 반복하는 사람들을 '충돌족(ぶつかり族)'이라고 부른다. 이들은 길거리에서 불특정 보행자에게 의도적으로 어깨나 몸을 부딪친 뒤 그대로 떠나는 행동을 하는 것으로 알려졌다. 특히 어린이나 여성 등 상대적으로 신체적으로 약한 사람을 노리는 경우도 있다는 지적이 나온다. 이런 부츠카리 행위로 인한 민원이 잦자 주일 중국대사관도 최근 자국민에게 주의를 당부했다.

"상해 없어도 처벌 가능" 피해 발생 시 반드시 증거 확보해야

대사관은 지난 4일 공식 위챗 계정을 통해 "최근 일본에서 사람을 일부러 들이받는 사건이 잇따라 발생하며 사회 여론의 초점이 되고 있다"며 "일본에 체류 중인 중국 국민들에게 안전에 유의할 것을 당부한다"고 밝혔다. 특히 대사관은 도쿄 시부야와 이케부쿠로, 오사카 도톤보리 등 유동 인구가 많은 지역을 언급하며 특히 주의를 요구했다. 또 "혼잡한 지역을 지날 때는 가능한 한 다른 사람과 안전거리를 유지하고, 동행한 노인이나 어린이를 잘 살펴야 한다"고 안내했다.

피해 발생 시 대응 방법도 함께 설명했다. 대사관은 "이 같은 행위를 당했을 경우 증거를 확보하고 가능한 한 빨리 인근 경찰서에 신고해야 한다"며 "일본 법률에 따르면 상해가 발생하지 않았더라도 타인의 신체를 공격하면 폭행죄가 성립할 수 있다"고 밝혔다. 일본 현행법에서는 이러한 폭행 행위에 대해 실제 상해가 발생하지 않더라도 처벌하고 있다. 최대 2년 이하 징역 또는 30만엔 이하 벌금이 부과될 수 있으며, 부상을 입은 경우 병원 진단서를 확보해 민사 소송의 증거로 활용할 수 있다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



