사회적 시선 못 견디고 결국 재취직

"日, 회사 가야 한다는 가치관 강해"

45세에 금융 자산 1억5000만엔(약 14억원)을 축적한 뒤 '은퇴'를 선언한 일본 남성이 고심 끝에 일터로 돌아가기로 했다. '일하지 않는 가장'에 대해 부정적인 일본 사회의 압력을 버티지 못했기 때문이다.

일본 금융 전문지 '더 골드' 온라인판은 11일(현지시간) 14억원대 금융 자산을 보유한 40대 남성 A씨의 사연을 전했다. 사회 초년생 시절부터 경제적 자유를 소망했던 A씨는 평소 검소한 삶을 살면서 주식, 신탁 등 금융 자산에 치열하게 투자한 결과, 40대 중반에 이르러 상당한 자산을 축적했다.

도쿄 거리를 걷고 있는 일본 직장인들. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

아내와 초등학생 자녀 2명과 함께 살고 있는 A씨는 현재 직장 없이 보유한 자산 수입만으로 먹고 사는 일명 '파이어족'이다. 그러나 최근 그는 일자리를 다시 구해 회사원으로 일하고 있다.

매체와의 인터뷰에서 A씨는 "회사원 생활을 좋아했던 적은 한 번도 없다"며 "(조기 은퇴 이후) 처음에는 정말로 해방감이 있었다. 자유롭게 산책을 하거나 커피를 마시며 자유를 체감했다. 그런데 그런 생활이 쉬운 것만은 아니었다"고 토로했다.

가장 큰 문제는 사회적 시선이었다. 평일 오후 티셔츠 차림으로 슈퍼마켓에 쇼핑하러 가면 이웃들이 의혹 어린 시선으로 노려봤다. 아이가 "아빠는 왜 회사에 가지 않는 거냐"고 묻기도 했다. 그때마다 A씨는 "자영업을 하고 있다"며 둘러댔지만, 시간이 흐르면서 스트레스가 쌓이기 시작했다.

A씨는 집 근처 카페에서 아르바이트하기로 했다. 그러나 이번에는 아내가 "근처에 사는 학부모와 마주칠 수 있으니 더 멀리 나가라"며 제지했다.

결국 A씨는 다시 일반 기업에 사무직으로 취직했다. 그는 "회사원은 의외로 편리한 신분"이라며 "다시 취직했다고 하니 부모님도 안심하더라"고 전했다.

AD

매체는 "일본에선 아직도 '성인이라면 회사에 가야 한다'는 가치관이 뿌리 깊게 남아있다"며 "일본이라는 나라에서 살아가는 한, 먹고 살기 충분한 자산이 있어도 사회적 역할을 강요받게 될 것"이라고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>