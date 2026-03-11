더블 레이어 구조 적용으로 식감과 풍미 강화

기존 빼빼로 대비 스위트 코팅량 4.6배



롯데웰푸드가 빼빼로 브랜드 최초의 프리미엄 라인 제품을 선보인다.

롯데웰푸드는 프리미엄 빼빼로 '더블리치 솔티바닐라'를 출시했다고 11일 밝혔다. 신제품은 빼빼로에 더블 레이어 구조를 적용해 기존 제품보다 풍부한 식감과 풍미를 강조한 것이 특징이다. 에어레이션 공법을 활용해 코팅층을 두껍고 부드럽게 구현했으며, 스위트 코팅량은 기존 제품 대비 약 4.6배 수준으로 늘렸다.

원료도 프리미엄 콘셉트에 맞춰 차별화했다. 마다가스카르산 바닐라빈을 사용해 향을 강화하고, 안데스 호수염을 더해 단맛과 짠맛의 균형을 살렸다.

롯데웰푸드는 이번 제품 출시를 계기로 빼빼로 브랜드의 제품 포트폴리오를 확대한다는 계획이다. 기존 클래식 제품 중심의 라인업에 프리미엄 제품을 추가해 소비자 선택 폭을 넓히겠다는 전략이다.

'더블리치 솔티바닐라' 빼빼로는 이달 중순부터 온·오프라인 전 채널을 통해 판매되며 시즌 한정 제품으로 운영될 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 "프리미엄 빼빼로 더블리치 솔티바닐라는 더블 레이어 구조와 프리미엄 원료를 적용해 기존과 차별화된 풍미를 구현했다"며 "앞으로도 프리미엄 라인업을 지속 선보여 빼빼로 브랜드 경험을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

