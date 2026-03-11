기요사키, '글로벌 금융 위기' 경고

재차 금·은·비트코인 등 투자 권유

‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키. 기요사키 X 캡처 AD 원본보기 아이콘

글로벌 베스트셀러 '부자 아빠 가난한 아빠' 저자 로버트 기요사키가 글로벌 금융시장의 대폭락이 현실화하고 있다고 경고하며 실물 자산 매입을 촉구했다. 특히 그는 "10달러어치라도 당장 은을 사라"며 은의 중요성을 강조했다.

"역사상 가장 큰 붕괴 시작" 경고

9일(현지시간) 기요사키는 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "나는 2013년 저서 '부자 아빠의 예언'에서 역사상 최대 규모의 주식 시장 폭락이 아직 오지 않았다고 경고했으나 올해가 그때 말한 폭락 시점인 것 같아 두렵다"고 적었다.

그는 2008년 글로벌 금융 위기의 근본 원인이 해결되지 않은 채 막대한 부채로 위기를 덮어온 결과, 이번 폭락은 당시보다 훨씬 더 파괴적일 것이라고 전망했다. 이어 "나는 2008년 리먼 브라더스의 파산 며칠 전 CNN 방송에 출연해 이 사실을 정확히 맞혔다"며 자신의 예측이 단순한 공포 조성이 아님을 강조했다.

특히 그는 세계 최대 자산운용사인 '블랙록'의 사모 신용 구조를 '폰지 사기'에 비유했다. 블랙록이 파산할 경우 전 세계 베이비붐 세대의 은퇴 자금이 순식간에 증발할 것이라는 경고였다. 폰지 사기는 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 금융 사기 수법을 일컫는다.

"금·은·비트코인·이더리움 사라…그중 은이 최고"

기요사키는 위기 극복의 해법으로 실물 자산 투자를 제시했다. 그는 투자자들이 확보해야 할 핵심 자산으로 ▲금 ▲은 ▲비트코인 ▲이더리움 등을 꼽았다.

그는 특히 '은'의 중요성을 강조했다. 기요사키는 "단돈 10달러면 누구나 '정크 실버(오래된 실물 은화)'를 살 수 있다"며 "돈이 없다면 하루를 굶어서라도 그 10달러(약 1만5000원)를 만들어 은을 사라"고 조언했다. 그러면서 이 같은 실천이 단순한 투자를 넘어 실물 경제 흐름을 이해하는 금융 교육의 출발점이 된다고 덧붙였다.

기요사키는 위기 극복의 해법으로 실물 자산 투자를 제시했다. 특히 그그는 '은'의 중요성을 강조했다. 아시아경제DB 원본보기 아이콘

기요사키는 앞서도 여러 차례 경제 붕괴를 경고하며 실물 자산을 강조해 왔다. 그는 달러화 가치 하락과 미국 국가 부채 급증을 근거로 금·은·비트코인을 반복적으로 추천했으며 특히 비트코인에 대해서는 "정부가 통제할 수 없는 유일한 화폐"라고 주장해 왔다.

지난해 4월에는 "주식·채권·달러 가치가 모두 무너질 것"이라며 "행동에 나서서 진짜 금·은·비트코인을 손에 넣는 사람들만이 이 계획된 재앙에서 벗어날 수 있다. 중앙은행의 통제에서 벗어나 금융 독립을 달성할 기회는 지금뿐"이라고 주장했다.

