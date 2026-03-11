"이란의 항복 선언과 무관"

도널드 트럼프 미국 대통령이 목표가 완전히 달성됐다고 판단할 때 대이란 군사 작전이 종료될 것이라고 미 백악관은 10일(현지시간) 밝혔다.

이날 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 "궁극적으로 작전은 최고사령관(트럼프 대통령)이 군사적 목표가 완전히 달성되었다고 판단할 때, 그리고 이란이 자신들의 선언 여부와 무관하게 완전하고 무조건적 항복 상태에 이르렀다고 판단할 때 종료될 것"이라고 밝혔다.

캐럴라인 레빗 미 백악관 대변인.

이는 이란이 항복하지 않고 계속 저항하더라도 미국이 목표를 달성했다고 판단하면 전쟁을 중단하겠다는 의미로 풀이된다. 이란의 항복 선언은 종전 조건이 아니라는 뜻이다.

레빗 대변인은 트럼프 대통령이 이란의 '무조건적 항복'을 원하고 있느냐는 물음에 "대통령이 이란이 무조건 항복할 위치에 있다고 말할 때, 이란 정권이 그렇게 선언할 것이라고 주장하는 건 아니다"라며 "대통령의 발언은 이란의 위협이 더는 자국의 핵무기 개발을 뒷받침하는 탄도미사일 전력에 의해 뒷받침되지 않게 될 것이라는 의미"라고 답했다. 이어 "공허한 위협을 할 수는 있지만 이를 뒷받침할 행동이 없으면 공허한 위협일 뿐"이라고 덧붙였다.

또 그는 "트럼프 대통령은 이란이 미국과 동맹국에 대해 더는 신뢰할 만한 직접적 위협을 가하지 않을 때 이란이 무조건 항복 상태에 이르렀는지를 판단할 것"이라고 말했다.

미군 지상군 투입 가능성에 대해서는 "대통령은 최고사령관으로서 모든 선택지를 배제하지 않는다"고 밝혔다. 기존 입장을 되풀이한 답변이다.

레빗 대변인은 이날로 11일째인 대이란 군사작전 상황에 대해 "예상보다 훨씬 더 빠른 속도로 이 중요한 전투에서 승리하고 있다"며 개전 이래로 이란의 탄도미사일 공격은 90% 이상, 드론 공격은 약 85% 감소했다고 밝혔다.

국제 유가에 대해서는 "대통령과 에너지팀은 시장을 면밀히 중시하며 업계 리더들과 협의 중으로, 미군은 대통령의 지시에 따라 호르무즈 해협을 계속 개방 상태로 유지하기 위해 추가 대응 옵션을 마련 중"이라며 "구체적 내용은 공개하지 않겠지만, 대통령은 이를 주저 없이 사용할 것"이라고 밝혔다. 이어 최근 유가 상승이 "일시적"이라며 이번 작전으로 "장기적으로는 유가 하락으로 이어질 것"이라고 주장했다.

러시아 등에 대한 석유 제재 해제가 있을지 물음에는 "오늘 새롭게 제재 해제를 발표할 것은 없다"며 행정부 관계자들이 논의 중인 상태라고 전했다. 이날 리아노보스티 통신 등에 따르면 러시아의 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인도 미국의 원유 제재 완화 가능성에 대한 물음에 "이 문제는 전혀 구체적으로 논의되지 않았다"고 답했다.

오수연 기자



