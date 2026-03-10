트럼프 "이란 전쟁 곧 끝날 것"…작전 종료 곧 재차 강조

이란 함정 51척, 미사일 타격 설명

모즈타바 승계 "실망" 언급

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 이란과의 전쟁이 곧 끝날 것이라며 전황에서 미군이 우위에 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주 도랄 리조트에서 기자회견을 열어 대이란 군사작전과 관련해 "우리는 매우 결정적으로 승리하고 있다. 계획보다 훨씬 앞서 있다"며 이같이 말했다. 그러면서 "만약 다시 시작된다면 그들은 훨씬 더 강력한 타격을 받을 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 대이란 군사작전 종료 시점과 관련해 "매우 곧"(very soon)이라고 답했다.

트럼프 대통령은 이날로 열흘째 계속된 대이란 군사작전 성과에 대해 이란 함정 51척을 격침했으며 미사일 시설 등 5000개 이상의 표적에 대한 타격이 이뤄졌다고 설명했다. 이날부터 드론 제조시설에 대한 타격도 시작됐다고 전했다. 이어 "이란의 미사일 능력은 10%나 그 미만 수준으로 떨어졌다"고 말했다.

트럼프 대통령은 이란이 사망한 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 후계자로 그의 차남인 모즈타바 하메네이를 선출한 데 대해 "실망했다"며 "우리는 그 선택이 결국 이란에 동일한 문제를 더욱 심화시킬 것으로 생각하기 때문이다"고 밝혔다.

또 "우리는 이란 지도부를 두 번, 어쩌면 세 번 제거했다"며 "우리는 개입하길 원한다. 우리는 세계와 우리나라의 이익을 위해 내가 기꺼이 하려는 일을 하지 않을지도 모르는 또 다른 지도자가 집권하게 되면서 지금으로부터 5년이나 10년 뒤에 이런 상황에 발목 잡히는 것을 원하지 않는다"고 말했다.

다만 모즈타바와의 대화 가능성은 열어뒀다. 트럼프 대통령은 "그들이 대화를 원하지 않는다는 이야기를 듣고 있다"면서도 "(대화는) 가능하다. 어떤 조건인지에 달렸다. 가능하다. 잘 생각해보면 우리는 더 이상 말할 필요가 없을 수도 있지만 (대화는) 가능하다"라고 말했다.

트럼프 대통령은 이어진 기자회견에서 "테러 정권이 세계를 인질로 잡고 국제 석유 공급을 차단하려는 시도를 용납하지 않을 것"이라며 "만약 이란이 그런 시도를 한다면 훨씬 더 강력한 타격을 받을 것"이라고 경고했다.

그러면서 이란전 이후 국제 유가가 출렁이는 상황을 의식한 듯 "장기적으로 이란 선박·드론·미사일·핵무기 위협 등 어떤 위협도 없이 석유 공급은 훨씬 더 안전해질 것"이라고 강조했다. 이어 "우리는 이 모든 위협을 단번에 종식할 것이고, 그 결과 미국 가정의 석유 및 가스 가격이 낮아질 것"이라고 말했다.

