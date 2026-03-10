창원시, 직무 관련 업체서 거액 빌린 공무원 직위해제 … 수사 의뢰도
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
직무와 관련 있는 업체로부터 거액을 빌리고도 신고하지 않은 경남 창원시 공무원이 경찰 조사를 받게 됐다.
10일 창원시 등에 따르면 시 소속 공무원 A 씨는 지난해 중순 본인 직무와 관련 있는 업체 대표에게 현금 5000만원을 빌린 뒤 이를 신고하지 않은 혐의를 받는다.
공직자의 이해충돌 방지법은 공직자가 직무관련자에게 금전을 빌리면 이를 소속 기관에 신고하도록 규정하고 있다.
그러나 A 씨는 해당 사실을 시에 알리지 않은 것으로 파악됐다.
경남 창원특례시청. 이세령 기자
AD
A 씨는 지난 2월 초 원금과 이자를 상환한 것으로 알려졌으나 이미 시 안팎에서 A 씨가 직무관련자에게서 돈을 빌렸다는 소문이 퍼진 후였던 것으로 전해졌다.
시는 최근 이를 포착하고 A 씨에 대한 감사를 진행했다.
A 씨는 감사 과정에서 단순한 지인과의 돈거래였고, 신고 의무가 있는지 몰랐다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스강남 한복판 '81억원어치 압류 명품관' 인파 몰렸...
AD
시는 감사 결과 A 씨에게 법 위반 소지가 있다고 보고, 지난 9일 A 씨에 대한 직위해제 후 경찰에 이해충돌 방지법 위반 및 대가성 돈 거래 여부 등에 관한 수사를 의뢰했다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>