'비상경제 대책 TF' 점검회의 개최

물가·수출·에너지 가격 등 집중 살펴

민생경제·지역산업 미칠 영향 분석

황기연 전라남도지사 권한대행이 10일 도청 서재필실에서 ‘중동사태 비상경제 대책 TF 1차 점검회의’를 주재하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 10일 황기연 도지사 권한대행을 단장으로 하는 '비상경제 대책 TF' 점검회의를 열고, 중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 글로벌 경제 불확실성 확대에 대응하기 위한 분야별 대응책을 논의했다.

회의에선 일자리투자유치국·국제협력관·전략산업국 등 관련 7개 실국과 전남중소기업일자리경제진흥원, 전남테크노파크, 녹색에너지연구원, 전남신용보증재단, 전남연구원이 참석한 가운데 민생경제와 지역산업에 미칠 영향을 점검했다.

전남도는 경제 상황을 면밀히 점검하고, 비상경제 TF를 중심으로 분야별 동향과 애로사항을 상시 모니터링하고 필요한 대책을 신속히 마련할 계획이다.

특히 ▲도-시군 물가 종합 대응 모니터링 강화와 유관기관 합동점검 ▲중소기업·소상공인 피해 기업 수출바우처 지원 ▲수출기업 피해 상황 모니터링과 기업 물류비 지원 검토 ▲위기대응 사업 연계·지원과 기업 상시 모니터링을 추진한다.

또 ▲가짜 석유 유통·정량 미달 판매 등 불법유통 단속 합동점검과 에너지 절약 시책 추진 ▲농·어업용 면세유와 무기질 비료 가격 인상 장기화 시 차액 지원 검토 및 정부 건의 등도 함께 검토한다.

황기연 권한대행은 "중동 정세 불안이 장기화되면 에너지 가격과 물류비 상승이 지역경제에 부정적 영향을 줄 수 있다"며 "에너지·농어업·소비자 물가 등 분야별 상황을 면밀히 모니터링하고 필요한 지원 대책을 신속히 마련해 민생경제 안정에 최선을 다하겠다"고 말했다.

