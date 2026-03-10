서울특별시교육청이 2026학년도부터 학생들의 예술적 역량 증진과 정서적 성장 등을 위한 '정서기반 예술교육'을 본격 운영한다고 10일 밝혔다.

정서기반 예술교육은 학교 교육과정 내 음악, 미술, 연극, 영화, 뮤지컬 등 다양한 예술 활동을 통해 학생들이 자신의 감정을 표현하고 타인과 소통하는 경험을 확장하도록 돕는 미래지향적 교육 프로그램이다. 학생들이 예술 역량은 물론 공동체 안에서 협력적 소통 역량과 사회 정서 역량을 함께 기를 수 있도록 하겠다는 취지에서 마련됐다.

이를 위해 서울 시내 모든 중학교에서는 공감·공동체 이해 등을 주제로 '협력종합예술활동'을 운영한다. 학생들은 교과 및 창의적 체험활동 교육과정 내에서 소통·협력·존중 등을 주제로 한 뮤지컬, 연극, 영화에 참여함으로써 협력적 소통 역량과 예술적 표현 역량을 함양하고, 타인과의 협력적 인성을 기른다.

초·중·고·특수·각종학교에서는 '정서기반 예술교육주간'을 마련해 학생의 감정 표현, 공동체성 증진, 관계 회복 등을 주제로 협력적 예술 창작 및 발표 활동을 추진한다. '정서기반 예술교육주간' 동안 예술교육 활동 나눔의 기회를 확대해 학교 구성원이 함께 즐기고 예술로 소통하는 장을 조성할 예정이다.

Advertisement

또한, AI 도구를 활용해 학생들이 자신의 감정과 정서를 미술 작품으로 표현하는 활동도 진행할 예정이다. 이를 통해 디지털 기반 예술 역량과 자기표현능력을 함께 기를 수 있다. 공모전 작품은 '2026 서울학생 예술몽땅페스티벌', '메타버스 전시관' 등을 통해 전시·발표될 예정이다.

이 밖에도 ▲초등학교 단계의 정서기반 학생 참여형 초등예술하나 운영 ▲학교예술교육 연구학교 운영 사례 공유 ▲학교예술강사 지원사업의 예산 증액을 통한 학교 현장 지원 강화 등 정서기반 예술교육의 안정적 안착을 위해 다각적인 노력을 기울일 계획이다.

AD

정근식 서울특별시교육감은 "공동 창작과 참여 중심의 예술 활동을 통해 정서기반 예술교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"면서 "학교 예술교육을 통해 학생들이 일상 속에서 자연스럽게 예술을 접하고, 공감과 배려의 가치를 실천하며 서로를 이해하고 소통하는 학교 문화를 조성해 나가겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>