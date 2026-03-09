민생경제 회복·기업 지원·도시 정책에 올인



이장우 대전시장이 "최근 물가 상승과 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 소상공인·자영업자의 경영 부담 완화를 위해 재정의 신속 집행을 적극 추진해야 한다"고 밝혔다.

이 시장은 9일 주재한 주간업무 회의에서 "특히 전통시장 소비 촉진을 위해 명절 기간 추진했던 전통시장 환급 지원 사업의 잔여 예산 약 4억 5000만 원을 활용해 향후 연휴 기간을 이용한 추가 소비 촉진 행사 추진 방안을 검토하라"며 이같이 말했다.

이 시장은 민생경제 안정의 '경기 대응', 기업 불편 최소화 및 투자 유치를 위한 '기업 친화 행정', 야간 경관 및 교통 개선의 '도시 정책' 등 3가지 키워드를 제시했다.

특히 정책 방향성은 '신속 집행'으로 압축됐다.

Advertisement

또 지역 기업 지원 강화를 위해 긴급 경영안정 자금의 신속 집행을 추진하고, 지역 대표 바이오기업 등 주요 기업이 안정적으로 사업을 추진할 수 있도록 행정 지원을 강화하라고 주문했다. 기업 현장 방문과 소통을 확대해 기업 애로사항을 신속히 해결해야 한다는 지침도 내렸다.

이와 함께 도시 문화·경관 정책도 함께 논의됐다. 시는 첫 대전시청사(옛 대전부청사)와 대전 테미문학관 등 일대 문화시설을 중심으로 야간 경관 조명 적극 추진을 검토하고, 시민들이 야간에도 도시 문화를 즐길 수 있도록 경관을 단계적으로 개선할 계획이다.

시민 건강 증진을 위한 보행 환경 개선 사업도 추진한다. 한밭수목원 일대 맨발 걷기 길의 폭을 확대하고 편의시설을 보완하는 등 시민 이용 편의를 높일 예정이다.

아울러 도시철도 트램 건설 현장의 안전관리 강화, 지하도 상가 등 공유재산 사용료 경감 홍보, 야구장 주변 교통 환경 개선 등 시민 생활과 밀접한 현안을 함께 점검했다.

AD

이 시장은 "어려운 경제 여건 속에서 시민과 지역 기업이 체감할 수 있는 정책을 속도감 있게 추진하는 것이 중요하다"며 "민생 안정과 도시 경쟁력 강화를 위해 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>