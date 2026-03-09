화요일인 10일은 전국 대부분 지역이 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름이 많아지겠다.

서울 남산에서 바라본 도심에 안개가 끼어 있다. 강진형 기자

새벽 시간대 경북 동해안·부산·울산엔 비나 눈이 내리는 곳이 있겠다.

동해안 지역은 가끔 구름이 많은 날씨를 보이겠다.

새벽에는 전라 내륙 지역에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 -5~2도, 낮 최고기온은 7~12도로 예보됐다.

당분간 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 서울·경기북부·경기남부·강원영서·충청권·대구·경북이 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼3.0m로 예상된다.

