9일 의원총회서 전원 뜻 모아

"장동혁 대표 포함 모두 동의"

오세훈 시장, 의견 발표 예정

장동혁 국민의힘 대표를 포함해 당 국회의원 전원(107명)이 9일 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 주장에 반대 의사를 밝히며 사실상 '절윤(絶尹)' 선언을 했다. 6·3 지방선거를 앞둔 가운데 윤어게인 노선에 대한 우려가 커졌고, 오세훈 서울시장이 배수진을 치면서 당 차원의 결단이 나왔다.

장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 의원들이 9일 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 송언석 원내대표 발언을 경청하고 있다. AD 원본보기 아이콘

국민의힘은 이날 오후 국회에서 긴급 의원총회를 열고 '국민의힘 국회의원 일동 결의문'을 발표했다. 국민의힘은 해당 결의문에서 "잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다"고 했다.

이어 "윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다"며 "대한민국도, 국민의힘도 결코 과거로 되돌아갈 수 없다"고 했다. 그러면서 "우리 국민의힘은 다시 태어난다는 자세로 국민과 함께 결연히 미래로 전진해 나갈 것"이라며 윤어게인 세력과 선을 그었다.

국민의힘은 또 "당내 구성원 간의 갈등을 증폭시키는 모든 행동과 발언을 중단하고 대통합에 나서겠다"며 "당의 전열을 흐트러뜨리고, 당을 과거의 프레임에 옭아매는 일체의 언행을 끊어내겠다"고 했다. 이어 "오직 국민만을 바라보며 모든 역량을 하나로 모으겠다"며 통합 의지를 드러냈다.

Advertisement

국민의힘은 "국정의 정상화는 오로지 여야 간 정치적 균형에 기반한 헌법적 견제 원리에서 출발할 수 있다"며 "이재명 정권의 반헌법적 폭주에 대항하기 위해 자유민주주의 수호, 사법 파괴 저지, 헌법 가치 존중에 동의하는 모든 국민과 연대할 것"이라고 밝히기도 했다.

국민의힘은 "나라를 걱정하고 사랑하는 모든 국민들을 하나로 결집시켜 대한민국의 헌법 가치와 국민의 자유를 지키기 위해 결연히 싸워나갈 것"이라며 "그리하여 다가오는 6·3 지방선거에서 반드시 승리하겠다"고 의지를 다졌다.

이번 결의문에는 그간 윤어게인 노선을 이어가던 장동혁 국민의힘 대표도 함께했다는 게 당의 설명이다. 송언석 국민의힘 원내대표는 "장 대표를 비롯해 참석한 모든 의원이 동의하는 내용"이라고 설명했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인도 "장 대표는 의원들 총의를 존중한다는 입장"이라고 했다.

국민의힘이 그간 절윤 카드를 꺼내지 못하다가 당 차원에서 결단한 배경에는 지방선거 위기감이 있다. 오세훈 서울시장이 윤어게인 세력과의 절연을 요구하며 지방선거 공천에 참여하지 않았고, 주요 의원들도 출마를 고사하면서 당 안팎의 우려가 커졌던 상황이다.

이렇다 보니 이날 의총에서는 소장파, 친한계뿐 아니라 중진 의원 여럿이 발언을 보탠 것으로 전해졌다. 6선인 조경태 의원은 이날 기자들과 만나 "윤석열 절연과 (윤 전 대통령에게 무죄추정 원칙이 적용돼야 한다는) 장 대표 발언을 철회하라고 했다"고 말했다.

국민의힘이 이처럼 당 차원의 절윤 입장을 밝힌 가운데 오 시장이 어떤 행보를 보일지 귀추가 쏠리고 있다. 서울시에 따르면 오 시장은 이날 저녁 시청 인근에서 오늘 진행된 의총과 관련해 자신의 의견을 밝힐 예정이다.

AD

한편 이날 의총에서는 한동훈 전 국민의힘 대표의 제명 처리를 취소해야 한다는 주장과 함께 윤민우 중앙당 윤리위원장 등의 사퇴를 요구하는 발언이 나온 것으로 알려졌다. 송 원내대표는 "여러 의견이 나왔는데 최종적으로 합의된 내용만 결의안에 담았다"고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>