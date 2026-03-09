황종우 해양수산부 장관 후보자가 자신과 배우자, 두 자녀 명의로 21억8900만원 상당의 재산을 신고한 것으로 9일 파악됐다.


황종우 해수부 장관 후보자가 3일 오전 부산 중구 부산항만공사에 출근해 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

인사청문 요청안에 따르면 황 후보자 본인 명의 재산은 세종시 한솔동 아파트(3억5100만원·101.95㎡)와 2013년식 현대 아반떼(339만원)·2014년식 쏘나타 하이브리드 자동차(504만원), 은행·보험 예금 5억8595만원 등 9억4500만원 규모다.

배우자는 은행·보험 예금 10억2094만원을 신고했다.


1998년생 장남과 2001년생 장녀는 각각 1억6212만원과 6095만원을 신고했다.

황 후보자는 1990년 육군에 입대해 상병으로 소집 해제됐고, 장남은 2019년 공군에 입대해 만기 전역했다.


문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
