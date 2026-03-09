성희롱 문제 이어져…사실상 사각지대

교육부, 실태조사·개선책 마련할 듯

국내 최대 대학생 커뮤니티 '에브리타임'에서 발생하는 성희롱과 혐오 표현 문제가 심각하다는 지적이 이어지자 정부가 실태조사에 나설 방침이다.

9일 EBS 등에 따르면 교육부는 올 하반기 '에브리타임' 내 성희롱·성폭력 실태를 파악하기 위한 첫 직접 조사에 착수한다.

에브리타임은 전국 400여개 대학이 연결된 온라인 공간으로, 누적 가입자 수가 835만명에 달한다. 대학 인증을 통해서만 접근할 수 있는 폐쇄형 구조로 운영되고 있는데, 익명성을 악용해 온라인상 성폭력 피해 사례가 지속해서 발생해 왔다.

일상적인 게시글에 노골적인 성희롱 댓글이 달리고 음란한 내용의 쪽지가 무차별적으로 전송되는 상황이다. 이에 지난 2020년에는 악성 댓글로 인해 한 대학생이 스스로 목숨을 끊는 비극이 발생하기도 했다.

또 중고거래 사이트에서 인증 계정이 거래되면서 2차 피해 우려도 커지고 있다. 비누랩스 에브리타임 관계자는 EBS에 "글을 쓸 때마다 커뮤니티 가이드라인을 보게 되어 있고 혐오 글을 쓰면 이용자 제재를 당할 수 있다는 내용이 포함되어 있다"며 "위반 시 AI 및 운영 인력을 통해 최대한 빠르게 처리하고 있다"고 설명했다.

그러나 에브리타임의 폐쇄형 구조로 인해 카카오톡이나 인스타그램 같은 사회관계망서비스(SNS)와 달리 감독의 사각지대에 놓여 있다. 일부 대학에서도 직접 증거 수집과 법적 대응 절차를 안내하고 있지만 한계가 명확한 만큼, 교육부가 실태 조사를 위해 직접 나설 방침이다.

교육부는 올 하반기 대학생 플랫폼 내 성희롱·성폭력과 교제 폭력, 성차별 실태를 설문조사와 심층 면접을 통해 조사할 계획이다. 2차 피해와 온라인상 인신공격 등 추가 피해 실태도 집중 점검하며, 정부는 조사 결과를 바탕으로 관계 부처와 협력해 제도 개선안을 마련하기로 했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



