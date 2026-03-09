광주시선관위서 예비후보 등록
통합시장 선거전 첫 발

9일 오후 광주 서구 광주시선거관리위원회 4층 예비후보 등록 접수장. 전남·광주 통합특별시장 선거 예비후보 등록을 앞두고 취재진과 선관위 관계자 등이 먼저 자리를 잡고 있었다.


잠시 뒤 김영록 전남도지사가 접수장에 들어섰다. 주변을 둘러본 김 지사는 "1층에 들어왔을 때는 취재진이 안 보였는데 다 여기 계셨네요"라고 말하며 웃었다. 긴장감이 흐르던 접수장 분위기 속에서 나온 짧은 농담이었다.

김영록 전남도지사가 9일 오후 광주 서구 광주시선거관리위원회에서 전남·광주 통합특별시장 예비후보 등록 절차를 진행하고 있다. 송보현 기자

김영록 전남도지사가 9일 오후 광주 서구 광주시선거관리위원회에서 전남·광주 통합특별시장 예비후보 등록 절차를 진행하고 있다. 송보현 기자

AD
원본보기 아이콘

김 지사는 접수대에 앉아 준비해 온 서류를 제출하며 예비후보 등록 절차를 진행했다. 서류를 건네며 "전남·광주 통합선거 반드시 승리해서 시·도민에게 보답하겠다"고 말했다.

접수장 한쪽에는 '전남광주통합 특별시장' 예비후보 등록 안내 표지판이 세워져 있었다.


등록 절차를 마친 김 지사는 등록 확인서를 들어 보이며 엄지를 들어 보였다.

Advertisement

김 지사는 이날 광주시선거관리위원회에서 전남·광주 통합특별시장 예비후보 등록을 마치며 통합시장 선거전에 첫 발을 내디뎠다.

9일 오후 광주 서구 광주시선거관리위원회에서 열린 전남·광주 통합특별시장 예비후보 등록 접수장에서 취재진이 김영록 전남도지사의 후보 등록 장면을 촬영하고 있다. 송보현 기자

9일 오후 광주 서구 광주시선거관리위원회에서 열린 전남·광주 통합특별시장 예비후보 등록 접수장에서 취재진이 김영록 전남도지사의 후보 등록 장면을 촬영하고 있다. 송보현 기자

원본보기 아이콘

이어진 질의응답에서 김 지사는 "광주와 전남이 하나가 돼 전국 최초로 광역 시·도 통합을 이뤘다"며 "초대 통합특별시장은 통합 과정에서의 혼란을 수습하고 미래 성장 동력을 만들어야 하는 중요한 역할을 맡게 된다"고 말했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전쟁, 증시 강세에 도움" "상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD

또 "농수산업 중심이던 전남에 인공지능(AI)과 에너지 등 첨단 산업을 접목해 새로운 산업 기반을 만들었다"며 "광주와 전남이 통합해 새로운 성장 동력을 만들어 갈 수 있다"고 말했다.


호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement