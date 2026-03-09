하나기술의 인터배터리 2026 전시부스 이미지. 하나기술 AD 원본보기 아이콘

이차전지 장비 전문기업 하나기술(대표 오태봉)은 오는 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에 참가해 전고체 배터리 전 공정 턴키대응 기술을 소개한다고 9일 밝혔다.

하나기술은 기존 리튬이온 배터리의 원형, 각형, 파우치형 등 모든 폼팩터에 대한 통합 공급 능력을 바탕으로 전고체 배터리 제조 공정 전체를 아우르는 기술을 선보일 계획이다.

하나기술 측은 "전기차 캐즘(Chasm) 국면 속에서도 지속적인 기술 개발과 사업 운영을 유지해 왔으며 이를 기반으로 신규 글로벌 고객사 영업망을 공격적으로 확장하고 있다"며 "그 일환으로 인도 시장에서도 영업 접점을 넓혀가고 있고, 현지 글로벌 기업과 조립 프로젝트를 추진하는 등 해외 시장 내 실질적인 사업 확장 기반을 강화하는 점도 이번 전시회에서 소통할 예정"이라고 설명했다.

하나기술은 이번 전시회에서 '스마트 머신' 기술을 접목한 'HNX 스마트 스태킹 e+' 장비도 공개할 계획이다. 해당 장비는 AI 엣지 컴퓨팅을 기반으로 예지 정비와 실시간 품질 모니터링, 미시적 변수 제어를 수행하는 장비다.

하나기술 관계자는 "이번 인터배터리 참가는 3년 만의 국내 전시 복귀하는 점에서 의미가 크며 하나기술의 재시동을 공식화하고 전고체 턴키 역량이라는 기술 우위를 시장에 각인시키는 중요한 무대가 될 것"이라고 밝혔다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



