유가 100달러 돌파에 원·달러 환율 1490원 돌파

11일 주요 은행 외화자금 담당 부행장 소집



국제유가 상승 여파로 원·달러 환율이 1490원을 돌파하면서 금융당국이 은행권의 외화자금 상황에 대한 긴급 점검에 나선다. 주요 은행 외환 담당 임원들을 소집해 외화자금 조달 여건을 살펴보고 환율 변동성 확대에 대비한 대응 방안 등을 논의할 예정이다.

9일 금융당국에 따르면 금융감독원은 오는 11일 오후 은행 담당 부원장보 주재로 주요 시중은행의 외화자금 담당 부행장들을 소집해 외화자금 조달 여건과 시장 상황을 점검하고 향후 대응 방안 등을 논의한다.

금감원 관계자는 "원·달러 환율 수준이 높아진 만큼 은행권의 외화자금 시장 상황을 점검할 예정"이라며 "현재까지 외화자금 조달에 특별한 이상 징후는 없지만 고환율 상황이 장기화될 가능성에 대비해 은행권에 외화 유동성 관리와 외화자금 관리에 만전을 기해달라고 당부할 예정"이라고 밝혔다.

최근 미국의 이란 공습 여파로 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 원·달러 환율 역시 1490원을 넘어섰다. 경기 침체 속 물가 상승을 의미하는 '스태그플레이션' 우려가 커지면서 위험 회피 심리가 확대되고, 대표적인 안전자산인 달러 수요가 증가한 영향으로 풀이된다.

다만 금융당국은 현재 국내 은행권의 외화 유동성 상황은 비교적 안정적인 것으로 평가하고 있다. 금감원에 따르면 지난해 3분기 기준 4대 시중은행의 외화 유동성 커버리지 비율(LCR)은 하나은행 175.11%, 신한은행 157.6%, KB국민은행 143.4%, 우리은행 138.9%로 집계됐다. 이는 금융당국이 요구하는 최소 규제 기준인 80%를 크게 웃도는 수준이다.

외화 LCR은 향후 30일 동안 예상되는 외화 순유출액 대비 고유동성 외화자산 보유 비율을 의미하는 지표로, 은행의 단기 외화 유동성 대응 능력을 보여준다. 현재 지표만 놓고 보면 일단 '달러 가뭄'이 발생할 가능성은 크지 않다는 분석이다.

시장 지표 역시 안정적인 흐름을 보이고 있다. 원화를 빌려주고 달러를 조달하는 외환스왑(FX스왑) 거래 비용을 나타내는 스왑 베이시스도 낮은 수준을 유지하고 있어 외화 조달 여건이 비교적 원활한 상태라는 것이 금감원의 판단이다.

금융당국은 다만 환율이 높은 수준을 장기간 이어갈 경우 은행의 외화 유동성 관리 부담이 커질 수 있다고 보고 상황을 면밀히 모니터링하고 있다. 은행들이 외화자금 조달의 주요 플레이어인 만큼 당국은 외화 유동성 지표를 일 단위로 점검하며 시장 상황을 면밀히 모니터링 하고 있다는 설명이다.

금감원 관계자는 "현재 국내 외화 유동성은 전반적으로 풍부한 상황으로 은행들의 자금 조달에도 큰 어려움은 없다"면서도 "환율 변동성이 커진 만큼 선제적으로 상황을 점검하고 대응 방안을 마련하는 차원"이라고 설명했다.

