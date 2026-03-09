대만·홍콩·중국도 모두 하락

이란 사태 여파에 국제유가가 100달러 선을 뚫고 급등하면서 9일 한국·일본·대만 등 아시아 주요국 증시가 급락했다.

이날 오후 1시33분 현재 한국 코스피는 전장 대비 7.91% 내린 5143.05에 거래되고 있다. 코스닥지수도 6.04% 내린 1084.92를 기록 중이다. 이날 오전 10시31분을 기점으로 코스피시장에서는 서킷 브레이커(주식매매 일시 정지)가 발동했다. 서킷브레이커는 코스피가 전날보다 8% 이상 내린 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동된다.

일본 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 전장 대비 6.6% 내린 5만1948.42를 기록 중이다. 일본 토픽스지수도 5.13% 밀린 3526.41을 기록하고 있다. 대만 가권 지수는 5.14% 빠졌으며, 홍콩항셍지수는 2.55% 하락세다. 중국 CSI300지수는 1.65% 내림세고, 상하이종합지수도 1.13% 내린 채 거래되고 있다.

아시아장이 개장할 무렵 원유 선물 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것이 투자 심리를 위축시켰다. 서부텍사스산원유(WTI)는 2022년 7월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘어섰다. 전장 대비로는 14.85% 올랐다. 브렌트유는 전장보다 약 20% 급등해 배럴당 109달러를 기록했다. 유가 상승은 에너지 의존도가 높은 아시아 국가들의 부담을 높이는 요인으로 꼽혀왔다.

Advertisement

국제유가 상승을 이끈 것은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 장기화할 수 있다는 불안감에서다. 이날 로이터통신 등은 사망한 알리 하메네이 이란 최고지도자의 차남, 모즈타바 하메네이(56)가 차기 최고지도자로 선출됐다고 보도했다. 모즈타바는 이란 내 강경파 인사로 알려졌으며, 향후 대미 항전을 이어갈 것으로 관측된다.

AD

미국과 이스라엘은 지난달 28일 이란을 전격 공습한 뒤 공격을 이어가고 있다. 이란은 중동 지역의 미군 기지 등을 겨냥해 미사일과 드론으로 보복 공격을 가하며 장기전을 유도하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>