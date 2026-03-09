동반성장몰, 디지털 온누리 상품권 결제수단 도입

세금포인트 할인쇼핑몰도 동일하게 적용

한국중소벤처기업유통원이 운영하는 온라인 쇼핑몰 '동반성장몰'이 9일부터 디지털 온누리상품권을 결제 수단으로 도입한다고 밝혔다.

동반성장몰은 상생형 온라인 쇼핑몰로 온라인 진출에 어려움을 겪는 중소기업의 판로 개척을 돕기 위해 지난 2018년부터 운영되고 있다.

동반성장몰은 이용 소비자의 편의 개선과 입점 중소기업 제품의 판매 활성화를 위해 디지털 온누리상품권을 결제 수단으로 추가 도입한다.

현재 동반성장몰에 입점된 온누리상품권 가맹점 40여곳의 우수제품을 구매할 수 있으며, 온누리상품권 가맹점 입점을 점차 확대할 예정이다.

한유원이 국세청과 함께 운영하고 있는 온라인쇼핑몰인 '세금포인트 할인쇼핑몰'에도 동일하게 적용될 예정이다.

동반성장몰에서는 다가오는 신학기, 봄철 등을 맞아 ▲봄맞이 가구·침구 기획전 ▲실내가전 기획전 ▲삼천리자전거 기획전 등을 통해 우수 중소기업 제품을 합리적인 가격으로 판매하고 있다.

이태식 한유원 대표이사는 "이번 결제 수단 확대가 동반성장몰 입점 중소기업의 매출 확대로 직결되길 바란다"라며, "앞으로도 지속적으로 소비자와 입점 중소기업의 편의를 개선해 동반성장몰 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

