로봇기업 로보티즈가 우즈베키스탄에 1000명의 대규모 인원이 투입되는 데이터 팩토리 운영에 나선다. 우즈베키스탄에 진출해 11만㎡(3만3275평) 부지에 신공장을 짓고 있는 로보티즈가 계획대로 데이터 팩토리를 완공하면 세계 출하량 1위 휴머노이드 기업인 중국 애지봇의 데이터 팩토리를 넘어설 전망이다.

9일 로봇업계에 따르면 로보티즈는 지난달 우즈베키스탄에 법인을 설립한데 이어 올해 7월 현지에서 로봇 동작 데이터를 수집하는 초대형 데이터 팩토리를 완공한다. 정식 가동은 10월부터다. 데이터 팩토리 조성 초기 단계인 현재 100명 정도 인원이 투입돼 있는데, 로보티즈는 규모에 맞게 향후 2~3년 내 운영 인력도 10배, 1000명 규모로 늘린다는 계획을 세우고 있다.

로봇 데이터를 쌓기 위해선 같은 동작을 여러 시간 되풀이하는 반복 실험이 불가피하다. 우즈베키스탄은 저렴한 인건비가 강점이다. 당초 우즈베키스탄 정부는 지난해 12월 로보티즈와 협력 서명식을 갖고 부총리 주도로 로보티즈에 필요한 약 2만평((약 6만6000㎡) 규모의 부지를 제공하고, 각종 인센티브와 세제 혜택 등을 지원하겠다고 했다. 하지만 최근 양측의 협력 하에 지원 부지는 3만3275평까지 확대됐으며, 이 중 상당 규모가 데이터 팩토리에 할애된 것으로 알려졌다.

로보티즈가 초대형 데이터 팩토리 운영에 나선 것은 앞으로 하드웨어 경쟁력을 넘어 방대한 데이터를 가진 로봇기업이 절대적인 우위를 차지할 것으로 전망하고 있어서다. 이 회사는 우즈베키스탄에서 로봇에 활용할 데이터 수집과 학습에 공을 들이고 있다. 그간 로보티즈는 로봇을 구성하는 핵심 구동 부품인 액추에이터를 주 매출처로 삼아왔지만, 앞으로는 데이터 경쟁력을 바탕으로 하드웨어와 소프트웨어 기술을 통합한 로봇 플랫폼 기업으로의 전환을 추진하고 있다.

김병수 로보티즈 대표는 아시아경제와의 통화에서 "로봇의 숙련도 향상을 위해선 고품질 데이터가 필수"라면서 "우즈베키스탄에 완공될 데이터 팩토리의 핵심 역할은 '액션 데이터'를 쌓는 것"이라고 말했다. 김 대표는 "국내에 이어 우즈베키스탄에 데이터 팩토리 운영을 확대해 글로벌 진출에 적극 나서고 있다"면서 "데이터 팩토리가 완공되면 규모와 기능 등이 중국 애지봇 등을 능가하며, 세계 최대에 도전하게 된다"고 강조했다. 우즈베키스탄의 데이터 팩토리를 '액션 데이터 허브'로 삼아 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 경쟁력을 더욱 높인다는 전략이다.

로보티즈는 1999년 설립된 로봇 전문기업으로, LG전자가 7.36%(지난해 9월 기준)의 지분을 보유하고 있다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



