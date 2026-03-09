미국, 이스라엘과 전쟁 중인 이란의 아바스 아라그치 외무부 장관이 일시 휴전에는 만족할 수 없다며 영구적 종전이 이뤄질 때까지 싸우겠다고 밝혔다. 러시아와의 군사 협력에 대해서는 비밀이 아니며, 여러 경로로 도움을 받고 있다고 말했다.

아라그치 장관은 8일 보도된 미 NBC 뉴스와 인터뷰에서 미국과 이스라엘이 지난해 6월 '12일 전쟁'을 끝내기 위한 휴전을 파기했다고 주장하며 이같이 말했다. 그는 "전쟁의 영구적 종결이 필요하다"며 "그렇게 되지 않는 한 우리는 우리 국민과 안보를 위해 계속 싸워야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

휴전 조건에 대한 질문에 아라그치 장관은 "우리는 아직 그 지점에 와 있지 않다"며 "지난번(12일 전쟁)에 우리는 휴전을 받아들였지만, 이번에는 상당히 다르다"며 앞선 휴전이 평화를 가져오지 못했다고 답했다.

아라그치 장관은 진행자가 지상전 수행이 불가능할 만큼 이란군이 붕괴하는 상황이 미 지상군 투입의 조건이라는 도널드 트럼프 미 대통령의 발언을 거론하며 '이란의 지상전 수행이 불가능해질 것으로 보느냐'고 묻자 "최소한 지금은 그런 상황이 아니다"며 "당분간 우리는 (지상전을 펴기에) 충분한 역량이 있다"고 주장했다. 또 그는 "우리에게는 우리 영토에 들어오는 어떤 적이든 싸우고, 죽이고, 파괴할 매우 용감한 군인들이 있다"고 밝혔다.

최근 러시아가 중동 내 미군 위치 정보 등을 이란에 제공하고 있다는 보도와 관련, 러시아의 지원을 받고 있느냐는 질문에 아라그치 장관은 "이란과 러시아 간 군사 협력은 새로운 것이 아니고 비밀도 아니다. 과거에도 있었고, 미래에도 계속될 것"이라고 답했다. 다만 러시아가 미군 위치 정보를 제공했는지에 대해서는 즉답을 피하며 "그들(러시아)은 여러 경로로 우리를 돕고 있다. 상세한 정보는 갖고 있지 않다"고 했다.

전날 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이란을 공격하지 않는 한 이웃 국가들에 대한 공격을 중단하겠다며 이웃 국가들에 사과했다. 이와 관련, 아라그치 장관은 이웃 나라들을 공격한 것이 아니라며 "우리는 불행하게도 이웃 나라 영토에 있는 미군 기지와 미국의 시설, 미국의 자산을 공격하고 있다"고 주장했다.

아라그치 장관은 미국이 이번 대이란 공격의 핵심 타깃으로 삼은 미사일 역량에 대해서는 "잘못된 정보"라고 주장했다. 이어 "우리는 미사일 생산 역량이 있음에도 누구에게도 위협으로 인식되고 싶지 않기 때문에 의도적으로 사거리를 2000㎞ 아래로 제한해왔다"며 미국에 도달하는 대륙간탄도미사일(ICBM)을 포함한 장거리 미사일 개발을 하고 있다는 증거나 정보는 존재하지 않는다고 밝혔다.

트럼프 대통령이 미-이스라엘 공격으로 폭사한 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 후임자 선정에 관여하려 한 것에 대해 아라그치 장관은 "새 지도자를 선출하는 것은 이란 국민의 몫"이라고 선을 그었다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



