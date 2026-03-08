국힘 광역단체장 8일 공천 신청 마감

8일 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 공천 접수가 마감됐다. 서울시장 경선에 윤희숙 전 국민의힘 의원이 출사표를 던진 가운데 나경원·신동욱 의원, 오세훈 서울시장이 최종 불출마를 선언했다.

오세훈 서울시장, 후보 미신청

오세훈 서울시장이 이날 오후 6시 마감이었던 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 신청을 하지 않았다. 오 시장 측에 따르면 국민의힘 지도부가 지선을 앞두고 윤석열 전 대통령과의 절연(절윤)으로 당 노선을 변경하는 것이 우선이라고 보고 이같이 결단했다.

오 시장 측은 이날 언론 공지문에서 "오 시장은 지난 7일 '당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀어낼 때, 패배의 길을 승리의 길로 바꿀 수 있다'고 호소한 바 있다"며 "지금도 그 입장에는 변함이 없으며, 당 지도부와 의원들의 응답을 기다리고 있다"고 밝혔다.

앞서 오 시장은 지난 7일 페이스북에 올린 글에서 국민의힘 장동혁 대표를 향해 "공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 끝장토론을 할 수 있는 자리부터 마련하기 바란다"고 촉구했다. 그러면서 "무엇이 국민 신뢰를 회복하고 선거에서 승리할 수 있는 길인지 반드시 결론을 내야 한다"고 강조했다.

유력 후보군으로 거론되던 나경원·신동욱 의원도 이날 불출마를 선언했다. 서울 지역 5선 중진인 나 의원은 이날 페이스북에 "이번 지방선거에서는 백의종군해 우리 당 승리의 밀알이 되고자 한다"며 불출마 의사를 밝혔다. 그는 "지방선거도 당도 모두 위기"라며 "선당후사의 마음으로 고심한 끝에 내린 결정"이라고 했다. 그는 여당 폭정에 맞서는 단단함이 필요하다. 앞장서겠다고도 했다.

서울 지역 초선이자 최고위원인 신동욱 의원도 페이스북에서 "지금은 나아가기보다 잠시 멈춰 서서 당에 헌신하는 길을 찾는 것이 옳다는 결론에 도달했다"며 서울시장 후보 경선 불참을 선언했다. 그는 "이번 지방선거는 대한민국의 명운이 달린 중요한 선거"라며 "당 지도부와 출마자, 당원·지지자가 한마음이 돼 이재명 정부와 민주당의 폭주를 막아야 한다"고 했다.

서울시장 공천 신청에는 이날 오전까지 윤희숙 전 국민의힘 혁신위원장과 이상규 서울 성북을 당협위원장이 접수한 것으로 알려졌다. 윤 전 의원은 지난 4일 "문제를 똑바로 직시하고 정직한 변화를 말하는 '직진의 정치'를 통해 낡은 정치로 병든 서울을 살려내겠다"라며 서울시장 출마를 공식 선언했다.

경기지사 선거에서도 불출마

서울은 물론 경기지사 선거에서도 여론조사 선두권이던 유승민 전 의원과 김은혜 의원이 불출마 의사를 밝힌 상태다. 대신 양향자 최고위원과 함진규 전 한국도로공사 사장이 공천을 신청했다. 부산에서는 현역 박형준 시장과 초선 주진우 의원이 공천 신청을 마치며 양자 대결 구도가 형성되는 분위기다.

앞서 경기도지사 출마를 선언했던 원유철 전 국민의힘 의원도 이날 불출마를 선언했다. 원 전 의원은 이날 페이스북에서 "지금은 경기도지사라는 자리에 도전하기에 제 스스로 부족함이 많다는 점을 깊이 성찰하는 시간이기도 했다"며 "비록 저의 직접적인 도전은 여기서 멈추지만, 경기도를 향한 제 진심과 발걸음은 결코 멈추지 않을 것"이라고 밝혔다. 그는 "이제 저는 우리 당에서 선출될 후보의 승리를 위해 견마지로(犬馬之勞)를 다하고자 한다"며 "그것이 부족한 저를 믿고 응원해 주신 분들에 대한 최소한의 도리라 생각한다"고 말했다.

원내 지도부는 9일 긴급 의원총회를 소집했다. 송언석 원내대표는 "지방선거가 90여 일도 남지 않은 상황에서 선거 승리를 위한 의원들의 의견이 필요하다"고 했다. 당내 개혁 성향 모임 '대안과 미래'는 "윤 어게인 세력과의 절연과 노선 변화가 선결돼야 한다"며 의총에서 노선 정리가 이뤄져야 한다고 주장했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



