하늘길 열린 UAE…韓203명 태운 전세기 출발
9일 오전 2시 전후 인천공항 도착
외교부는 정부에서 마련한 전세기가 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 8일 출발했다고 밝혔다.
에티하드항공이 운영하는 이 전세기는 한국 시각으로 오후 5시 35분께 이륙했으며, 9일 오전 2시를 전후해 인천공항에 도착할 예정이다.
전세기에는 한국인 203명과 외국인 배우자 3명 등 총 206명이 탑승했다. 외국인은 영국, 프랑스, 캐나다 국적자 1명씩이다.
애초 285명이 탈 예정이었는데 이 중 38명은 취소 의사를 표했고 53명은 연락 없이 공항으로 오지 않았다. 또 사전에 신청하지 않은 12명이 공항으로 왔다고 한다.
정부는 외교부와 경찰청으로 합동 신속대응팀을 꾸려 현지에서 주아랍에미리트대사관과 함께 전세기 탑승 수요조사부터 출발까지의 과정을 지원했다.
외교부는 "전세기 출발 전 입국 수속 당시 현지에서 대피경보가 세 차례 발령되는 아찔한 순간 속에서도 공항의 안내에 따라 우리 국민의 신속한 공항 내 대피를 지원했다"고 밝혔다.
외교부에 따르면 UAE 하늘길이 열리면서 이번 전세기 탑승 인원을 포함해 현지에 발이 묶였던 한국인 1500여명이 UAE에서 출국한 것으로 파악됐다.
이번 전세기 탑승객들은 관련 법령 및 지침에 따라 내달 30일까지 외교부에서 미리 고지한 140만원 안팎의 탑승 비용을 추후 안내될 지정 계좌로 납입하게 된다.
