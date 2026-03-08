국힘 광역단체장 오늘 공천 신청 마감

국민의힘 나경원 의원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국민의힘에서 6·3 지방선거 서울시장 후보군으로 거론되던 나경원·신동욱 의원이 8일 잇따라 불출마를 선언했다. 오세훈 서울시장 역시 아직 신청을 하지 않은 것으로 알려진 상태다.

서울지역 3인 모두 신청 안 할 듯

서울 지역 5선 중진인 나 의원은 이날 페이스북에 "이번 지방선거에서는 백의종군해 우리 당 승리의 밀알이 되고자 한다"며 불출마 의사를 밝혔다. 그는 "지방선거도 당도 모두 위기"라며 "내가 어떤 자리에서 어떤 역할을 해야 하는지 선당후사의 마음으로 고심한 끝에 내린 결정"이라고 했다.

이어 "지금 우리에게 필요한 것은 나부터 반성하고 과거가 아닌 미래에 집중하는 것"이라며 "패배감은 버리고 여당 폭정에 맞서는 단단함이 필요하다. 앞장서겠다"고 했다.

서울 지역 초선이자 최고위원인 신동욱 의원도 페이스북에서 "지금은 나아가기보다 잠시 멈춰 서서 당에 헌신하는 길을 찾는 것이 옳다는 결론에 도달했다"며 서울시장 후보 경선 불참을 선언했다. 그는 "이번 지방선거는 대한민국의 명운이 달린 중요한 선거"라며 "당 지도부와 출마자, 당원·지지자가 한마음이 돼 이재명 정부와 민주당의 폭주를 막아야 한다"고 했다.

국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 6·3 지방선거 광역단체장 공천 신청 마감일인 이날까지 공천 신청을 하지 않은 것으로 파악됐다. 오 시장은 전날 페이스북에서 "당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있느냐"며 의원총회를 통한 '끝장 토론'을 촉구했다. 서울시장 공천 신청에는 이날 오전까지 윤희숙 전 국민의힘 혁신위원장과 이상규 서울 성북을 당협위원장이 접수한 것으로 알려졌다.

경기 등 수도권도 흥행 '경고등'

오세훈 서울시장이 지난 6일 국회 의원회관에서 국민의힘 권영세 의원과 서울시가 연 용산국제업무지구 관련 정책 토론회에 참석해 개회사하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

서울은 물론 경기지사 선거에서도 여론조사 선두권이던 유승민 전 의원과 김은혜 의원이 불출마 의사를 밝힌 상태다. 대신 양향자 최고위원과 함진규 전 한국도로공사 사장이 공천을 신청했다. 부산에서는 현역 박형준 시장과 초선 주진우 의원이 공천 신청을 마치며 양자 대결 구도가 형성되는 분위기다.

이정현 공천관리위원장은 이날 페이스북에서 "지금 역시 큰 정치의 장면이 필요한 시점"이라며 "당의 울타리를 넘어 협력할 수 있는 세력과 문을 열어야 한다"고 했다. 또 "지도자들의 백의종군 같은 결단이 정치를 한 단계 높이는 장면이 될 수 있다"고 했다.

당내에서는 장동혁 대표가 이른바 '윤 어게인' 세력과의 절연을 선언하지 않는 문제를 둘러싸고 내홍이 이어지고 있다. 지방선거를 불과 석 달 앞둔 상황에서도 당의 노선 정리가 되지 않으면서 어수선한 분위기가 지속되고 있다는 지적이 나온다.

오 시장은 전날 페이스북에서 "당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있나"라며 의원 총회를 통한 끝장 토론을 요구했다. 이에 나경원 의원은 "더 이상 당 탓하지 말라"며 "현역 시장으로서의 평가에 대한 본인 반성이 먼저"라고 반박했다.

윤상현 의원은 "응원은커녕 후보들을 낙담시키는 분위기 속에서 누가 힘을 내 뛰겠느냐"고 했고, 조은희 의원도 "지금 필요한 것은 후보들이 기를 펴고 뛸 수 있도록 운동장을 바로잡는 것"이라고 했다.

원내 지도부는 9일 긴급 의원총회를 소집했다. 송언석 원내대표는 "지방선거가 90여 일도 남지 않은 상황에서 선거 승리를 위한 의원들의 의견이 필요하다"고 했다. 당내 개혁 성향 모임 '대안과 미래'는 "윤 어게인 세력과의 절연과 노선 변화가 선결돼야 한다"며 의총에서 노선 정리가 이뤄져야 한다고 주장했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



