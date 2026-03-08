WBC 조별리그 C조 3차전 4-5 패

체코전 승리 이후 2연패 1승 2패

호주전 승리 시 8강 진출 경우의 수

한국 야구 대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 '난적' 대만에 발목이 잡혔다. 17년 만에 8강 도전도 어렵게 됐다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 3차전에서 10회 연장 승부치기 끝에 대만에 4-5로 졌다.

한국은 이번 조별리그에서 체코(11-4 승)에 승리를 거둔 이후 일본(6-8 패), 대만에 지면서 1승 2패를 기록했다. 9일 오후 7시 호주(2승)와 8강 진출 티켓을 놓고 격돌한다. 호주는 대만(3-0 승)과 체코(5-1 승)를 연파했고, 이날 오후 7시 일본(2승)과 조별리그 3차전을 치른다.

한국의 데인 더닝이 8일 일본 도쿄돔에서 열린 대만과의 2026 WBC C조 조별리그 3차전에서에서 8회 스튜어트 페어차일드에게 우월 투런 홈런을 허용한 뒤 아쉬워하고 있다. 도쿄=연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

호주가 일본에 지고, 한국이 호주를 이길 경우 2승 2패가 된다. 한국과 대만, 호주가 동률이 될 수 있다. 이때는 한국, 대만, 호주 세 나라 간 맞대결에서 실점 수를 아웃카운트 수로 나눈 결과를 비교해 조 2위를 정한다.

한국은 김도영(KIA 타이거즈)-저마이 존스(디트로이트 타이거스)-이정후(샌프란시스코 자이언츠)-안현민(kt 위즈)-문보경(LG 트윈스)-셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)-김혜성(로스앤젤레스 다저스)-박동원(LG 트윈스)-김주원(NC 다이노스)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 전날 일본전에서 수비 도중 펜스와 부딪힌 문보경이 지명타자로, 대신 3루수로 뛰었던 위트컴이 1루수를 맡았다. 그동안 지명타자로 뛰었던 김도영이 3루수로 나섰다.

한국은 경기 초반부터 잘 풀리지 않았다. 0-0이던 2회초 선발로 나선 류현진(한화 이글스)이 장위(푸방)에게 솔로 홈런을 내줘 0-1로 끌려갔다. 3회말 선두타자 김주원이 우전 안타를 터뜨렸지만, 상대 선발 구린루이양(니혼햄 파이터스)의 견제에 걸려 아웃됐다. 0-1이던 5회말 안현민의 볼넷과 문보경의 안타로 만든 무사 1·3루에서 위트컴의 유격수 병살타로 동점을 만들었다.

한국 김도영이 8일 일본 도쿄돔에서 열린 대만과의 2026 WBC C조 조별리그 3차전에서 6회 역전 2점 홈런을 터뜨린 뒤 포효하고 있다. 도쿄=연합뉴스 원본보기 아이콘

4회부터 구원 등판한 곽빈(두산 베어스)이 1-1이던 6회초 정쭝저(보스턴 레드삭스)에게 중월 1점 아치를 허용해 다시 1-2로 뒤졌지만, 6회말 1사 1루에서 김도영이 린웨이언(오클랜드 애슬레틱스) 상대로 승부를 뒤집는 좌월 2점 아치를 그렸다. 3-2 첫 역전이다.

한국은 곽빈(3.1이닝 1안타 1실점 3삼진)에 이어 3-2이던 7회초 1사 1·2루에서 투입된 데인 더닝(애틀랜타 브레이브스)이 3루수 병살타로 이닝을 마무리했다. 한국은 3-2로 앞선 8회초 1사 2루에서 더닝이 스튜어트 페어차일드(클리블랜드 가디언스)에게 다시 투런 홈런을 내주며 고개를 떨궜다.

다행히 3-4로 뒤진 8회말 2사 1루에서 김도영이 1타점 중월 2루타를 터뜨려 동점을 만들었지만 10회초 무사 1·3루에서 장군위에게 스퀴즈 번트 결승점을 내줬다.

류현진은 2009년 이 대회 1라운드 대만전 이후 17년 만에 마운드에 올라 3이닝 3안타(1홈런) 1실점 3삼진으로 호투했지만, 팀 패배를 막지는 못했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



