왕이 외교사령탑 "전쟁은 누구에게도 이익 되지 않는다"

미·중 관계, 상호 존중과 협력 통해 안정적 발전 필요

외교 최고 책임자인 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장은 8일 전국인민대표대회 외교 기자회견에서 이란을 둘러싼 중동 전쟁과 관련해 "발생해서는 안 되는 전쟁"이라며 즉각적인 휴전과 정치적 해결을 촉구했다.

그는 "중동이 전쟁의 불길 속에 놓인 현재, 이번 충돌은 누구에게도 이익을 주지 않는 상황"이라며 "역사가 보여주듯 무력으로 문제를 해결할 수 없으며, 오히려 새로운 증오와 위기를 만들어낼 뿐"이라고 강조했다. 이어 왕 부장은 갈등 해결의 핵심 원칙으로 국가 주권 존중, 무력 남용 반대, 내정 불간섭, 정치적 협상을 제시하며, "걸프 지역 국가들의 주권과 영토 보전은 반드시 존중되어야 한다"고 말했다.

왕 부장은 또한 "힘이 강하다고 해서 항상 정의로운 것은 아니다"라며 국제 사회가 약육강식식 접근으로 돌아서서는 안 된다고 강조했다. 각국은 가능한 한 빠르게 협상 테이블로 복귀해 평등한 대화를 통해 갈등을 해결해야 하며, 특히 주요 국가들은 건설적인 역할을 수행해야 한다고 밝혔다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 있는 상황에서 그는 미·중 관계의 중요성을 다시 한번 언급하며 "양국이 서로 교류하지 않으면 오해와 오판으로 이어지고, 이는 충돌로 발전할 수 있다"고 지적했다. 왕 부장은 "대국인 중국과 미국은 서로 바꿀 수는 없지만 관계를 다루는 방식을 바꿀 수 있다"며 "상호 존중과 평화 공존, 협력과 상생을 토대로 관계를 안정적으로 발전시켜야 한다"고 말했다.

그는 양국 정상 간 소통이 중미 관계 안정의 핵심 전략임을 강조하며, "올해는 미·중 관계에서 중요한 시기"라며 고위급 교류 일정을 통해 이견을 조율하고 문제 해결을 준비해야 한다고 덧붙였다. 왕 부장은 "중국은 항상 개방적이고 적극적인 태도로 나서며, 미국도 같은 방향으로 나아간다면 2026년은 중미 관계가 건강하게 발전하는 상징적 해가 될 것"이라고 전망했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



