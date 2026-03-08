금감원, 대부업 상위 30개사 군 장병 대출 실태 조사

금융당국에 등록된 주요 금전대부업자들이 취급한 군 장병 대출잔액이 지난해 말 기준 444억원으로 집계된 가운데 이 중 절반 이상이 현역병 대출인 것으로 나타났다.


군 장병 대부업 대출 444억…금감원 "현역병 대상 무리한 영업 자제"
금융감독원은 금융위원회에 등록된 상위 30개 금전대부업자를 대상으로 군 장병 대상 대부업 영업 실태를 조사한 결과 이같이 나타났다고 8일 밝혔다.

이번 조사 결과 30개 금전대부업자의 2025년 말 개인신용대출 잔액은 2조6924억원으로, 이 중 444억원이 군인을 대상으로 한 대출이었다. 복무 형태별로는 현역병이 242억원으로 전체 군인 대출 잔액의 54.5%를 차지해 가장 많았다. 뒤를 이어 장교·부사관 등 직업군인이 158억원(35.7%), 복무 형태 구분 없이 취급한 경우가 44억원(9.8%)으로 집계됐다.


이번 조사는 최근 일부 군 장병들이 투자금 마련 등을 위해 대부업 대출까지 이용하는 사례가 나타나고, 군 장병 채무조정 금액도 증가하는 상황에서 이뤄졌다. 신용회복위원회 통계에 따르면 군 장병 채무조정 금액은 2021년 56억원에서 2025년 102억원으로 약 두 배 늘어났다.

금감원은 대부업계에 현역병을 대상으로 한 무리한 영업을 자제하고, 과잉대부를 금지하는 등 대부업법과 같은 관련 법률을 철저히 준수해 피해자가 발생하지 않도록 해달라고 당부했다.


또 대부금융협회를 통해 대출 모집 창구인 지자체 등록 대부중개업체에 허위·과장 광고 금지 등 법적 의무 준수를 강조하고, 담당 지자체에도 관련 내용을 전달해 관리·감독을 강화하도록 할 방침이다.

금감원 관계자는 "군 장병을 대상으로 대부업 관련 유의사항을 안내하고, 고위험 투자 및 불법 도박의 위험성에 대한 금융교육을 강화하겠다"고 밝혔다.


권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr
