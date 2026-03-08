피난소 연상 배경…SNS 확산하며 논란

동일본대지진 실제 당시 성폭력 피해 발생도

동일본대지진 15주기를 앞두고 일본에서 재난 피해 지역을 연상시키는 설정의 성인 영상물이 공개돼 논란이 커지고 있다.

8일 일본 매체 여성자신 등은 성인 콘텐츠 제작사 소프트 온 디맨드(SOD)가 지난해부터 배포한 한 작품이 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산되며 비판을 받고 있다고 보도했다.

해당 작품은 재난 지역에 파견된 여성 구호대원이 피난소에서 생활하던 중 남성들과 성적 행위를 하게 된다는 설정을 담고 있는 것으로 전해졌다. 영상 패키지에는 재난 시 피난 시설로 사용되는 학교 체육관을 연상시키는 공간과 골판지로 만든 임시 칸막이 등이 등장하는 것으로 알려졌다.

작품이 판매되는 성인 사이트 리뷰에는 "피난소 상황을 소재로 삼는 것은 부적절하다"는 비판이 제기됐다. 특히 동일본대지진 발생일이 가까워진 이달 초부터 해당 콘텐츠가 엑스(X·옛 트위터)에서 공유되며 논란이 커졌다.

일부 이용자들은 "재난 상황에서 실제로 성폭력 피해가 발생했던 만큼 이런 설정은 문제"라며 "피해 지역을 성적으로 소비하는 콘텐츠"라고 비판했다. 또 "재난을 소재로 성적 환상을 만드는 것은 부적절하다"는 지적도 이어졌다.

실제로 일본에서는 재난 상황에서 성폭력 피해가 발생했다는 보고가 여러 차례 제기된 바 있다. 동일본대지진 여성지원 네트워크가 2013년 발표한 보고서에 따르면 2011년 10월부터 조사표 900건을 배포해 수집한 자료에서 여성과 아동을 대상으로 한 폭력 사례 82건이 확인됐다. 이 가운데 강간 또는 강간 미수 등 동의 없는 성관계 강요 사례가 10건, 성추행이나 성적 착취 사례가 19건으로 집계됐다.

또한 폭력이 발생한 장소로는 피난소가 19건, 임시 거주시설이 5건으로 나타났다. 일부 피해 사례에서는 피난소에서 밤에 남성이 담요 속으로 들어오는 등 성적 위협을 경험했다는 증언도 포함됐다.

이번 논란과 관련해 현지 언론은 제작사 측 입장을 확인하기 위해 취재를 요청한 상태다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



