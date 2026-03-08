경기장 밖 일본 팬 욱일기 응원 포착

서경덕 교수 "군국주의 상징…국제대회서 사용 금지해야"

지난 7일 일본 도쿄돔에서 열린 '2026 월드베이스볼클래식(WBC)' 한일전에서 일본 팬들이 욱일기를 들고 응원하는 모습이 또다시 포착되며 논란이 불거지고 있다.

8일 서경덕 성신여대 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "JTBC 보도에 따르면 일부 일본 팬들이 경기장에 입장하기 전 도쿄돔 인근에서 욱일기를 펼친 채 응원하는 장면이 확인됐다"며 "WBC 조직위원회에 항의 메일을 전달했다"고 밝혔다.

WBC 한일전에서 욱일기 응원이 문제가 된 것은 이번이 처음이 아니다. 2023년 3월 도쿄돔에서 열린 대회 당시에도 관중석에서 욱일기가 등장해 논란이 된 바 있다.

서 교수는 항의 메일에서 "욱일기는 일본 군국주의와 제국주의를 상징하는 깃발"이라며 "이를 응원 도구로 사용하는 행위는 일본의 침략 전쟁 역사를 부정하는 것이며 아시아 국가들에게 전쟁의 아픈 기억을 떠올리게 한다"고 지적했다.

또한 "국제축구연맹(FIFA)도 이러한 역사적 의미를 고려해 2022년 카타르 월드컵에서 일본 응원단이 욱일기를 사용하려 하자 즉각 제지한 바 있다"고 덧붙였다.

서 교수는 욱일기 관련 영상도 함께 전달하며 "WBC 주최 측이 국제 스포츠 경기에서 욱일기 사용을 금지하고, 같은 일이 반복되지 않도록 명확한 조치를 취해야 한다"고 촉구했다.

